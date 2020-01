Mundo

Coronavírus: Responsável político da cidade chinesa de Wuhan admite erro na gestão de crise

O principal responsável político da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, admitiu a responsabilidade por uma reacção muito lenta ao surto viral, numa entrevista à televisão estatal hoje divulgada.

Fotografia: DR

“Estou dominado por um sentimento de culpa, de remorso e culpo-me”, disse Ma Guoqiang, secretário do Partido Comunista Chinês em Wuahn, referindo-se à forma como administrou a crise viral nos seus primeiros dias.

“Se eu tivesse adoptado fortes restrições mais cedo, o resultado teria sido melhor do que é hoje”, disse o comissário político durante uma entrevista conduzida na estação televisiva estatal chinesa CCTV. A admissão de culpas do dirigente do Partido Comunista Chinês em Wuhan surge depois de as autoridades chinesas terem reconhecido que a capacidade de propagação do novo coronavírus se está a reforçar.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infectados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detectado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro). O anterior balanço registava 170 mortos na China e 7.736 pessoas infectadas. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infecção confirmados em 21 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas, Índia e Rússia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou ontem uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

A doença foi identificada como um novo tipo de coronavírus, semelhante à pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong. As pessoas infectadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detectado.