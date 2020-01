Coronavírus: Sobe para 213 o número de mortos na China

Autoridades tradicionais informadas sobre o PIIM

O Programa Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM) prevê para o município do Puri, na província do Uíge, várias acções, com destaque para a asfaltagem e sinalização das ruas do casco urbano, reabilitação das vias terciárias, construção de pontes, salas de aula, centros e postos de saúde, bem como a melhoria do saneamento básico e a conclusão de obras não acabadas no ano passado.