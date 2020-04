Mundo

Costa do Marfim mantém julgamento de opositor Guilluame Soro

O opositor da Costa do Marfim Guilluame Soro vai ser julgado, na terça-feira, em Abidjan, apesar de o Tribunal Africano dos Direitos Humanos ter decretado a suspensão do mandado de detenção de que é alvo.

Guillaume Soro está exilado em Paris e devido ao encerramento de fronteiras não poderá viajar para a Costa do Marfim, devendo assim faltar à audiência.

O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR, na sigla em inglês), com sede na Tanzânia, ordenou, na quarta-feira, à Costa do Marfim que suspenda o mandado de detenção contra o candidato declarado às eleições presidenciais de Outubro, Guillaume Soro, e que liberte os seus 19 apoiantes e familiares, detidos há quatro meses.

O tribunal deu ao estado da Costa do Marfim 30 dias para executar a sentença, adiantando que a decisão não é passível de recurso. As autoridades costa-marfinenses emitiram em Dezembro de 2019 um mandado de detenção contra Guillaume Soro, também antigo presidente do parlamento, acusando-o dos crimes de rebelião e desvio de verbas públicas, tendo detido duas dezenas dos seus apoiantes e familiares.

A decisão do ACHPR, que contesta a detenção de um opositor político e deputado em vésperas de eleições, suscitou uma reação inicial lacónica das autoridades marfinenses, mas na sexta-feira, o advogado do Estado da Costa do Marfim, Abdoulaye Ben Méité, anunciou que o julgamento de Guillaume Soro deverá decorrer, como previsto, a 28 de abril.

O advogado sustenta que a data para o julgamento tinha sido fixada muito antes da decisão do ACHPR, considerando que esta não determina o levantamento da acusação contra o também ex-primeiro-ministro e antigo líder rebelde, mas apenas a suspensão do mandado de detenção emitido contra ele. Guillaume Soro está exilado em Paris e devido ao encerramento de fronteiras não poderá viajar para a Costa do Marfim, devendo assim faltar à audiência.

Para o coletivo de advogados que representam o presidente do partido "Gerações e Povos Solidários" (GPS), o calendário da audição não deixa dúvidas que se trata “de uma tentativa de execução política em forma de farsa judicial”. “O único objetivo desta audiência precipitada é tornar Guillaume Soro inelegível para se candidatar às eleições, numa sentença a proferir em segredo, à porta fechada, em violação de todas as regras de direito e de procedimento e a pretexto de acusações fantasiosas, caluniosas e altamente contestadas”, defendem os advogados de Soro.

A defesa de Guillaume Soro considera que, com esta audiência, os magistrados são “cúmplices da violação, pelo Estado da Costa do Marfim, dos seus compromissos internacionais”. “É preciso lembrar que a Costa do Marfim é membro da União Africana e signatária do protocolo relativo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos que levou à criação do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos”, acusam.

Por isso, os representantes legais de Soro anunciaram que vão recorrer “uma vez mais e as vezes que for preciso” ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos pedindo a “suspensão urgente de todas as decisões que resultem da audiência” contra o seu cliente. Por outro lado, manifestaram a intenção de recorrer a todas as instâncias internacionais para que sejam decretadas sanções contras “todos os que organizaram e colaboraram na realização da audiência, incluindo os magistrados”.

Aliado do Presidente Alassane Ouattara, que ajudou a chegar ao poder durante a crise pós-eleitoral de 2010-2011, Guillaume Soro tornou-se primeiro-ministro e presidente da Assembleia Nacional, antes de ter entrado em conflito com o chefe de Estado no início de 2019. Na origem do afastamento entre os dois estiveram, segundo analistas, as ambições presidenciais de Guillaume Soro.