Costa do Marfim: Milhares de pessoas dizem adeus a Amadou Coulibaly

Cerca de 10 mil militantes do partido do malogrado Primeiro-Ministro da Costa do Marfim, Amadou Gon Coulibaly, candidato nomeado para as eleições presidenciais de Outubro, reuniram-se, quarta-feira, à tarde, para a última homenagem ao político, que morreu a 8 de Julho.

Ex-Primeiro-Ministro ivoiriense homenageado no Palácio dos Desportos, em Abidjan .

Segundo a agência France Press, vários militantes da União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz presentes no Palácio dos Desportos de Abidjan, na capital ivoiriense, estavam vestidos de branco, com camisolas com a efígie do “Leão”, alcunha de Gon Coulibaly, ou “AC”. O Presidente ivoiriense, Alassane Ouattara, falou pela primeira vez sobre a morte do Primeiro-Ministro, que considerava um filho.

“Depois da dor, não podia deixar de falar: Amadou, eu também te amo”, afirmou Ouattara, respondendo a uma mensagem de afecto proferida pelo malogrado Primeiro-Ministro ivoiriense no regresso de França, a 2 de Julho. Amadou Gon Coulibaly morreu a 8 de Julho, aos 61 anos, numa clínica, em Abidjan, para onde foi transferido após se ter sentido mal durante uma reunião do Conselho de Ministros.

Gon Coulibaly tinha regressado ao país no dia 2, após quase dois meses em França, onde foi submetido a exames médicos relacionados com problemas de coração. Gon Coulibaly, operado ao coração há alguns anos e, em finais de Março, esteve em confinamento por ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus, mas tinha já retomado a actividade.

O actual Primeiro-Ministro tinha sido designado candidato às eleições presidenciais pelo partido do Presidente ivoiriense após este ter, em Março, renunciado à disputa do terceiro mandato. A morte súbita relançou as cartas do jogo político na Côte d'Ivoire, com alguns observadores a afirmarem que o partido, a União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz não tem “um plano B” e que a “única solução prevista é uma nova candidatura de Ouattara”.

O Partido Democrático da Costa do Marfim, na oposição, anunciou a candidatura de Henri Konan Bédié, de 86 anos. O outro grande grupo de oposição, Frente Popular da Costa do Marfim (FPI), ainda não revelou o candidato, numa altura em que o fundador, o antigo Presidente Laurent Gbagbo (no poder de 2000 a 2010), está em liberdade condicional depois de ter sido absolvido pelo Tribunal Penal Internacional.

Vários membros do partido apontam o seu nome como possível candidato, mas o regresso à Côte d’Ivoire é incerto. A concretizarem-se estas candidaturas, as eleições de Outubro podem repetir os protagonistas das de 2010, que levaram a uma violenta crise pós-eleitoral que durou vários meses e causou três mil mortes.

O vice-presidente do Partido Democrático da Costa do Marfim, (PDCI), na oposição, Adam Yeboua, morreu, quarta-feira, à noite, em Abidjan, por doença, noticiou a AFP. Agricultor e chefe tradicional antes e depois da independência do país, Adam Yeboua, 85 anos, foi durante muitos anos deputado do PDCI e próximo do falecido Presidente Félix Houphouët-Boigny e, depois, do presidente do partido, Henri Konan Bedié.