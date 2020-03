Mundo

Costa do Marfim: Titular da diplomacia anunciou demissão

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Costa do Marfim, Marcel Amon Tanoh, considerado dos mais próximos apoiantes do Presidente Alassane Ouattara, apresentou, sábado, o pedido de demissão do Governo de Amadou Gon Coulibaly, após este anunciar a intenção de concorrer às presidenciais de Outubro, noticiou a AFP.

Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Costa do Marfim, Marcel Amon Tano

Fotografia: DR

Esta demissão surge semanas depois de a imprensa local ter evocado a existência de um “forte desentendimento”, entre o ministro e o Presidente da República devido ao desacordo pela indicação de Coulibaly como candidato presidencial do partido liderado por Ouattara. Em declarações à imprensa ivoiriense, Tanoh disse que agradecia a Ouattara por ter aceite a indicação para o Governo e, também, por entender as razões pelas quais apresentou a demissão.

“Como funcionário público assumi, com honra, cargos com responsabilidades políticas das quais agora pretendo me afastar. Por isso, agradeço a confiança que sempre depositou em mim”, disse Tanoh numa carta parcialmente reproduzida pela imprensa local.

De acordo com pessoas que lhe são próximas e de acordo com a Jeune Afrique, Marcel Tanoh apresentou a demissão ao Primeiro-Ministro no final de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança, consagrada ao combate ao Covid-19, sem explicar quais as razões de fundo que o levaram a tomar tal decisão.

Marcel Tanoh acompanhou, desde sempre, Alassane Ouattara no combate pela conquista do poder. As suas relações começaram a degradar-se no último mês, ao ponto de não mais terem falado desde que foi anunciado o nome de Coulibaly para candidato presidencial do actual partido no poder.