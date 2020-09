Mundo

Côte d’Ivoire: Protestos violentos contra a recandidatura de Alassane Ouattara

Manifestações e marchas contra a controversa candidatura do Presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato nas eleições presidenciais de Outubro degeneraram ontem em confrontos com as forças de segurança em várias cidades da Côte d’Ivoire.

Presidente da Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara

Fotografia: DR

Em Yopougon, bairro da classe trabalhadora da capital económica, Abidjan, manifestantes atearam fogo a um autocarro, segundo testemunho de um fotógrafo da agência France Presse, na sequência de confrontos entre a polícia e grupos de jovens durante a manhã.

Em Bangolo (Centro-Oeste), após uma marcha, os manifestantes atearam fogo a um camião e a vários outros veículos, tendo sido dispersados pelas forças de segurança com gás lacrimogéneo, segundo relatou um residente sob condição de anonimato.

Na Côte d’Ivoire, espera-se que o Conselho Constitucional publique esta semana a lista de candidatos validados para as eleições presidenciais de 31 de Outubro. Foram apresentadas 44 candidaturas, incluindo as do actual Chefe de Estado, Alassane Ouattara, dos antigos Presidentes Henri Konan Bédié e Laurent Gbagbo, e do antigo primeiro-ministro e líder rebelde Guillaume.