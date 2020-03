Mundo

Côte d’Ivoire regista primeiro caso

A Côte d'Ivoire registou o primeiro caso de coronavírus (COVID-19), no país, soube a PANA do Ministério ivoiriense da Saúde.

Na terça-feira, o distrito sanitário de Adjamé-Plateau-Attécoubé notificou um caso suspeito do COVID-19. Trata-se de uma pessoa de nacionalidade ivoiriense, do sexo masculino, de 45 anos, que esteve na Itália e que apresentou febre, tosse e constipação.

A análise da amostra em laboratório "permitiu confirmar o diagnóstico do coronavírus”, indica o Ministério, em comunicado. A nota indica que o doente foi rapidamente internado no Centro Hospitalar Universitário de Treichville (Abidjan), no Serviço das Doenças Infecciosas e Tropicais.

"O seu estado clínico é estável e tranquilizador. Os contactos foram identificados e são objectos de um acompanhamento”, acrescenta o texto.

O Ministério da Saúde e Higiene Pública tranquiliza as populações, dizendo que todas as disposições foram tomadas para uma melhor gestão deste caso e um controlo da propagação da doença de coronavírus.

Por outro lado, o Ministério pede à população para que mantenha a calma e respeite as medidas preventivas já em vigor.

Burkina Faso

O Ministério burkinabe da Saúde lançou um apelo para a identificação de 120 pessoas que teriam alegadamente estado em contacto com dois pacientes infectados pelo coronavírus.

"O Governo exorta todas as pessoas que estiveram em contacto com o casal a apresentar-se aos centros sanitários. O acompanhamento do casal permitiu constatar que pelo menos 120 pessoas estiveram em contacto com os doentes”, declarou a ministra burkinabe da Saúde, Claudine Lougué, no termo de uma sessão do Conselho de Ministros.

O Burkina Faso registou, segunda-feira, o seu primeiro caso confirmado de coronavírus (COVID-19). Em consequência disso, o Governo suspendeu todas as manifestações de envergadura internacional até finais de Abril próximo.

Tunísia

A Tunísia anunciou um sétimo caso de coronavírus, elevando para sete o número de pacientes confirmados com a epidemia, desde o seu surto no país.

Segundo o ministro tunisino da Saúde, Abdelattif Mekki, que avaliava a situação na Comissão Parlamentar da Saúde, o novo caso é de um cidadão tunisino regressado do vizinho Egipto.

Os pacientes contaminados são objecto de um acompanhamento médico e o seu estado de saúde é julgado sem gravidade, excepto uma pessoa idosa, diabética, que estaria num estado crítico.

Entre eles estava um cidadão franco-tunisino proveniente de Estrasburgo, em França, que conseguiu deixar domingo último o território tunisino para regressar à cidade de Alsácia, onde reside, na companhia da filha, escapando à vigilância das autoridades aeroportuárias.

Das quase duas mil pessoas com sintomas do vírus e em isolamento, 800 terminaram o período de incubação de 14 dias e são consideradas indemnes.

Portugal doente infectado com covid-19 está recuperado

Um dos primeiros doentes infectados com covid-19, que deu entrada no hospital de São João, no Porto, Portugal, encontra-se recuperado.

Foi dos primeiros casos positivos a entrar no hospital de São João e recuperou em cerca de duas semanas. O Diário de Notícias avança que o doente está sem sintomas há alguns dias e que já efectuou dois testes que deram negativo. Neste momento ainda se encontra internado no hospital, mas deverá ter alta em breve. Nesta quinta-feira dos 128 mil doentes infectados no mundo mais de 68 654 recuperaram.

China Número mais baixo de novos casos registados

A China registou esta quarta-feira 15 novos casos de infecção pelo Covid-19, o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em Janeiro, numa altura em que outros países lidam com novos focos do surto.

Até à meia-noite de quarta-feira, o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11, para 3.169. No total, o país soma 80.793 infectados.

A Comissão Nacional de Saúde informou que 62.793 pessoas receberam alta após terem superado a doença, até à data, restando 14.831 em tratamento.

Dez das onze mortes ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia. Esses oito casos foram detectados na capital de Hubei, a cidade de Wuhan, de onde o vírus é originário, e sob quarentena desde 23 de Janeiro passado.

No total, Hubei soma 3.056 mortes e 67.781 casos de infecção, a maioria a nível mundial. Nas últimas 24 horas, foram detectados seis casos "importados" de fora do país, incluindo três na província de Guangdong, adjacente a Macau.

Segundo dados oficiais, 677.243 pessoas que tiveram contacto próximo com os infectados foram monitorizadas clinicamente desde o início do surto, entre as quais 13.701 ainda estão sob observação.

Uma das prioridades das autoridades chinesas é agora "protegerem-se contra a importação" de infecções de outros países, à medida que Itália, Irão ou Coreia do Sul lidam com um rápido aumento no número de infectados.

O surto de Covid-19 foi detectado em Dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos, entre mais de 124 mil pessoas infectadas numa centena de países e territórios.