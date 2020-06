Mundo

Covi-19: Mais 40 casos em Cabo Verde aumentam total para 697

Cabo Verde registou ontem mais 40 casos de infecção pelo novo coronavírus, dos quais 24 na ilha de Santiago e 16 no Sal, aumentando o total acumulado no país para 697.

Fotografia: DR



Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que os laboratórios de virologia da Praia (Santiago) e do Mindelo (São Vicente) analisaram 315 amostras referentes ao dia 11 de Junho, tendo 40 dado resultado positivo e os restantes negativos.

Do total de novos casos, 17 foram diagnosticados na cidade da Praia e sete em Santa Cruz, ambos concelhos da ilha de Santiago, e 16 na ilha do Sal.



Com mais estes 40 casos, Cabo Verde passa a ter um total acumulado de 697, desde 19 de Março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (587), Boa Vista (57), Sal (40), São Vicente (10) e Santo Antão (3).



Do total, o Ministério da Saúde referiu que há 294 doentes que foram dados como recuperados, seis óbitos, dois transferidos para os respectivos países, pelo que as Ilhas contam neste momento com 392 casos activos.

“Os doentes com infecção activa continuam em isolamento, sendo que dois internados nos serviços de saúde encontram-se em estado grave”, deu conta o Ministério da Saúde na nota.



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 424 mil mortos e infectou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Em África, há 5.756 mortos confirmados e mais de 216 mil infectados, em 54 países.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções (1.460 casos e 15 mortos), seguida da Guiné Equatorial (1.306 e 12), Cabo Verde (697 e seis), São Tomé e Príncipe (632 e 12), Moçambique (489 e dois).



Os Estados Unidos são o país mais afectado, em termos de número de mortes e casos, com 113.820 e 2.023.147, respectivamente. Seguem-se Reino Unido, com 41.279 mortes em 291.409 casos, Brasil (40.919 e 802.828), Itália (34.167 e 236.142) e França (29.346 e 192.364 casos).

A China contabilizou 83.064 casos (sete novos entre segunda-feira e ontem) e manteve o número de mortes (4.634). Há 78.365 pessoas que foram dadas como curadas.



A Europa totaliza 186.453 mortes e 2.355.474 casos; os Estados Unidos e Canadá 121.870 e 2.120.877; América Latina e Caraíbas 74.320 e 1.520.169; Ásia 21.805 e 782.699; Médio Oriente 11.208 e 524.433 casos, e Oceânia 131 e 8.671.