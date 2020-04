Mundo

Covi-19: ONU alerta para risco de escassez alimentar

A Organização Mundial do Comércio e as Nações Unidas alertaram, ontem, para o risco de uma “escassez de alimentos” no mercado mundial devido aos distúrbios causados pela Covid-19 no comércio internacional e nas redes de abastecimento.

Fotografia: DR

“As incertezas sobre a disponibilidade de alimentos podem desencadear uma onda de restrições à exportação”, causando “escassez no mercado mundial”, refere uma declaração conjunta assinada pelo director-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o chinês Qu Dongyu, o director-geral da Organização Mundial de Saúde, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, e o director-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo. Para as três organizações multilaterais que lidam com saúde, alimentos e comércio mundial, é importante garantir a manutenção das trocas comerciais, “para evitar a escassez de alimentos”.

As três organizações estão particularmente preocupadas com o “abrandamento da circulação de trabalhadores da indústria agrícola e alimentar”, que faz parar muitas das produções agrícolas ocidentais, mas também com os “bloqueios de contentores de mercadorias nas fronteiras”, que provocam uma “desorganização de produtos perecíveis” e um aumento do desperdício de alimentos”.