Covid-19: 863 mil mortos e 26 milhões de infectados no mundo

Construção de mais salas dá novo alento ao sector da Educação no Negage

O sector da Educação, no município do Negage, vai ter a capacidade de absorção de alunos mais reforçada, no próximo ano, depois da conclusão das obras de três escolas, no fim deste ano, no quadro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).