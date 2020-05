Mundo

Covid-19: A politização da pandemia

O que começou por ser uma crítica à OMS transformou-se num ataque à China. Donald Trump já definiu o seu adversário em ano eleitoral. A China acusa o Presidente norte-americano de ter “politizado a pandemia”.

Fotografia: DR

Quando o director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a Genebra, depois de uma viagem a Pequim, no final de Janeiro, quis elogiar publicamente a liderança chinesa e a sua resposta pronta ao novo coronavírus, mas foi aconselhado a moderar os elogios.

De qualquer modo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, depois de ter reunido com Presidente Xi Jinping, estava impressionado com o conhecimento das autoridades chinesas sobre a doença e os esforços que estavam a ser feitos para a controlar, apesar de que já começava a espalhar-se para outros países.

Alguns conselheiros do director-geral da OMS referem-se a Tedros como “um pouco ingénuo” mas também “muito teimoso”. E parece que estão certos.

As referências elogiosas ao esforço da China no combate ao surto foram diminuindo à medida que foram aumentando as acusações contra as autoridades chinesas, de estarem a silenciar quem denunciava o que realmente se passava e suprimiam informação.

Naquela altura, há fontes que apontavam para a existência de 640 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, quando as autoridades chinesas registavam 84 mil casos.

Tedros tem, agora, não um, mas dois problemas: lidar com a pandemia e enfrentar a hostilidade do Governo norte-americano, o maior contribuinte para o orçamento global da agência de saúde das Nações Unidos.

Diplomatas e analistas consideram que a ofensiva norte-americana atingiu em cheio o etíope num momento já por si tão difícil, quando é urgente uma resposta coordenada à escala mundial para a pandemia, e quando o número de mortes está bem acima das 300 mil pessoas.

O director-geral da OMS está “obviamente frustrado” com a decisão de Trump e sente que a agência está a ser usada no “jogo político”. Michael Ryan, médico epidemiologista irlandês e o principal especialista em emergências da OMS, declarou, recentemente, que “estamos no meio da luta das nossas vidas” e que o foco agora é apoiar os sistemas de saúde, desenvolver tratamentos e vacinas e colocar a economia nos eixos.

Ryan, que acompanhou o director-geral da OMS na viagem a Pequim, partilhou, por estes dias, que tanto ele como Tedros pensaram, na altura, que era importante apoiar a China, e quando tomaram conhecimento de seus planos de contenção também os consideraram sólidos.

O objectivo da OMS era garantir que a resposta fosse implementada “de forma agressiva, rápida e com o maior êxito possível”. A ideia passava, e para que o compromisso fosse absoluto, por manter “linhas de comunicação abertas”.

E desde cedo, a China mostrou-se cooperante, tanto na tentativa de isolar o vírus como na partilha da sua sequência genética, o que permitiu que muitos outros países pudessem desenvolver os seus próprios testes. Ainda em Fevereiro, a maioria dos países representados na OMS elogiaram a China pela “sua resposta a um surto sem precedentes”.

Não durou muito tempo. Um alto funcionário do Governo norte-americano, citado pelo The New York Times, afirmou que a OMS “falhou ao não reconhecer a crescente ameaça da Covid-19 e o papel da China na disseminação do vírus” e que as acções da OMS foram “perigosas e irresponsáveis”, o que contribuiu para a maior crise de saúde pública de que temos memória, acusando ainda a OMS de “falta de coordenação e transparência” e de uma “liderança disfuncional”.

A China, que contribui com o equivalente a um terço do valor da contribuição norte-americana, ficou do lado do director-geral da OMS. “Desde o surto de COVID-19, a OMS, sob a liderança do diretor-geral Tedros, cumpre activamente as suas responsabilidades e mantém uma posição objectiva, científica e imparcial”, opinião do Ministério das Relações Exteriores da China, através de um comunicado divulgado pela Reuters, onde também se pode ler, “prestamos homenagem ao profissionalismo e ao espírito da OMS e continuaremos a apoiar firmemente o papel central da organização na cooperação global contra a pandemia”.

Críticas que não são de hoje

Não é a primeira vez que a liderança da OMS é fortemente criticada. Em 2009, durante um surto da gripe H1N1, a OMS declarou uma pandemia e muitos foram os Governos que criticaram o excesso de zelo que levou a gastos elevados para a prevenção de uma doença que acabou por se relevar mais branda do que inicialmente se previa. Liderava a organização a sino-canadiana Margaret Chan, que também enfrentou fortes críticas, mas de sinal contrário, quando desvalorizou um surto de Ébola, em África, em Dezembro de 2013.

À medida que o Covid-19 se espalhava, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de 55 anos, ex-ministro da Saúde e das Relações Exteriores da Etiópia, transformou-se no rosto da luta pandémica, em briefings quase diários ou ‘twittando’ para 1,1 milhão de seguidores. Em 2017, tornou-se o primeiro africano a liderar a agência de saúde das Nações Unidas, com delegações em 150 países e mais de 7.000 funcionários em todo o mundo.

Fez uma dezena de viagens à República Democrática do Congo (RDC) durante a epidemia de Ébola, que ressurgiu no início de Agosto de 2018 e que se prolongou por quase dois anos. Um diplomata ocidental testemunhou que viu Tedrosa chorar quando um médico camaronês, que trabalhava para a OMS, foi morto a tiro num hospital da RDC, em Abril de 2019.

A China informou a OMS, a 31 de Dezembro de 2019, sobre um conjunto de casos de pneumonia. Em 14 de Janeiro, a OMS disse, num ‘tweet’, que as investigações preliminares das autoridades chinesas não encontraram “nenhuma evidência clara de transmissão de homem para homem” - mais tarde, essa declaração seria citada por Trump como um sinal de que a agência foi crédula e cúmplice com a China.

Nesse mesmo dia, um especialista da OMS disse que era possível que houvesse transmissão, ainda que limitada. Em 22 de Janeiro, uma missão da OMS na China admitiu que havia evidências de transmissão de homem para homem em Wuhan, mas eram necessárias mais investigações para entender toda a sua extensão.

No final de Janeiro, Tedros e três elementos da OMS, e, entre eles, Michael Rayn, viajaram para Pequim. “Acho que recebemos o convite oficial às 7:30 e estávamos no avião às 20:00”, declarou o epidemiologista irlandês. Durante a reunião, em 28 de Janeiro, com o Presidente da China, o chefe da OMS discutiu a partilha de dados e material biológico, entre outras colaborações.

Tedros colocou no Twitter uma foto em que ele e Xi Jinping apertam as mãos, com o comentário que teve com líder chinês “conversas francas” e que Jinping “garantiu uma gigantesca resposta nacional” ao novo coronavírus.

De regresso a Genebra, Tedros elogiou a liderança de Jinping, afirmando que estava “muito impressionado com o conhecimento detalhado do Presidente sobre o surto” e acrescentou que a China estava “completamente comprometida com a transparência, interna e externa”. Muito diferente do que aconteceu em 2003, durante o surto da Síndrome Respiratória Aguda (SARS), a líder da OMS à época, a norueguesa Gro Harlem Brundtland, criticou abertamente a China por ter demorado a relatar e a partilhar informações sobre a epidemia. “Foram necessários muitos telefonemas e muita paciência”, confessou Brundtland recentemente à Reuters.

Michel Yao, chefe de missões de emergência da OMS em África, afirmou, também à Reuters, que viu países a fecharem o acesso à OMS quando se sentiram pressionados. Aconteceu em várias ocasiões, especialmente quando a OMS anunciou surtos de cólera em África, sendo que não se referiu a nenhum país em concreto.

Até onde poder ir a OMS

A Organização Mundial da Saúde tem uma influência limitada sobre os Estados membros. Não tem o direito legal de entrar em países sem sua permissão, nem possui poderes de execução directa. Daí que o principal instrumento do director-geral dessa organização das Nações Unidas seja a persuasão dos 194 Estados-membros a respeitarem o Regulamento Sanitário Internacional, que assinaram em 2005.

Até meados de Março, podia pensar-se que as relações entre os Estados Unidos e a OMS eram boas. A 23 de Março, Trump e Tedros tiveram uma conversa descrita como “boa e cordial” e não foi aventada a possibilidade de qualquer suspensão de financiamento. Mas, entretanto, Trump, que numa primeira fase elogiou a rápida resposta da China no combate ao vírus, mudava de rumo e dizia que a China devia ter avisado mais cedo o mundo do que se passava. E isto coincidiu com o momento em que a resposta de Trump à pandemia estava a ser amplamente criticada.

De lá para cá temos assistido a um mar de contradições na política norte-americana no combate à pandemia, com Trump a perder o seu maior trunfo para a reeleição, a economia, que está de pantanas com um número de desempregados nunca visto no país do mundo com o maior número de casos de infecção pelo novo coronavírus.

Mas a pressão sobre a OMS não abrandou. E aos norte-americanos juntaram-se inúmeros países que exigem da organização uma outra atitude, em especial, no que tem a ver com a transparência e partilha de toda a informação dos Estados-membros, recado directo para a China.