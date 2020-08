Mundo

Covid-19: África com 1,73 milhões de infectados e 24 mil mortos

Os 55 países de África contabilizam 1,073 milhões de pessoas infectadas com Covid-19 e 24 mil mortes associadas à doença, anunciou hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças africano (África CDC).

Director do Africa CDC, John Nkengasong

Fotografia: DR

O director do Africa CDC, John Nkengasong, revelou na conferência semanal 'online' a partir de Adis Abeba que se registou um aumento de oito por cento de novos casos na última semana, o que se traduz em 79.200 novos casos em todos os 55 países, com uma média diária de 11.000 novos casos reportados.

Entre os novos casos comunicados, 52 por cento referem-se a mulheres e 48 por cento a homens. O CDS África revelou também que 50 países reportaram 38 mil casos de infecção entre trabalhadores envolvidos em cuidados de saúde, ou seja, 3,6 por cento do total de casos reportados no continente.

"O mundo regista até hoje cerca de 20 milhões de casos de Covid-19 e cerca de 730 mil mortes. Em África, todos os 55 países do continente reportaram casos de covid-19, num total de um milhão e 73 mil casos. Deste número, 24 mil pessoas morreram em todo o continente, resultando numa taxa de fatalidade de 2,26 pessoas", começou por indicar Nkengasong.

"A boa notícia é que 72 por cento, 769 mil pessoas recuperaram totalmente de infecções com covid-19", acrescentou. Cinco países são responsáveis por 74 por cento dos novos casos reportados: África do Sul, com 53% dos novos casos registados esta semana, Egipto (8,9%), Nigéria (4,5%), Gana (3,9%) e Argélia (3,5%).

Analisados estes números à luz do total da população, o 'ranking' continua a mostrar a África do Sul à cabeça dos países mais problemáticos, com perto de 10 mil casos de infectados por milhão de habitantes, seguida do Djibuti, com 5 mil casos por milhão de habitantes, e de dois países lusófonos: Cabo Verde, com cinco mil casos por milhão de habitantes, e São Tomé e Príncipe, 4,5 mil casos por milhão de habitantes.

O Gabão, com 3,8 mil casos por milhão de habitantes, fecha a lista dos cinco países africanos mais afectados pela pandemia. Em matéria de testes, o continente regista até agora 9,4 milhões de testes realizados, o que resulta num aumento de 10 por cento em relação à semana passada. Dez países são responsáveis por cerca de 80 por cento dos testes realizados: África do Sul, Marrocos, Etiópia, Egipto, Gana, Quénia, Nigéria, Ruanda, Uganda e Ilhas Maurícias.

"Estamos muito perto do objectivo de 10 milhões de testes que fixámos para o continente", disse o director do Africa CDC. Actualmente, 25 países continuam com as fronteiras fechadas e 23 estão a impor restrições às entradas, nomeadamente a realização de testes ou a apresentação de um certificado válido sobre a realização do mesmo no país de origem.

A maioria dos estados-membros está a impor quarentena obrigatória a viajantes provenientes de zonas de alto risco. "Esta semana daremos início a um processo de consultas sobre como poderemos harmonizar e coordenar os nossos esforços em todo o continente em relação aos processos de testes nas fronteiras e reconhecimento de certificados", anunciou o director do Africa CDC.

"Alguém com certificado de um teste feito em Moçambique deve poder entrar em outros países", ilustrou John Nkengasong. As conversações terão início hoje e serão divulgadas na próxima semana, acrescentou.