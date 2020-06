Mundo

Covid-19: África passou barreira dos cinco mil mortos

O número de mortos em África devido à Covid-19 passou nas últimas 24 horas a barreira dos cinco mil, em mais de 183 mil casos, nos 54 países, segundo os dados da pandemia no continente.

Fotografia: DR

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.902 para 5.041 (+139), enquanto o de infectados subiu de 176.807 para 183.474 (+6.667).

Os mesmos dados referem que o número de doentes recuperados é de 81.367, mais 3.100 do que no dia anterior.

A região do continente mais afectada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.201 mortos, em 53.039 casos.

A África Austral é a segunda região com mais casos (48.642) e com 977 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente (45.973), e o segundo com mais mortos (952).

A África Ocidental regista 812 mortos e passou nas últimas 24 horas as 40 mil infecções (40.975), a África Oriental tem 615 vítimas mortais e 21.263 casos, enquanto na África Central há 436 mortos em 19.555 infectados.

O Egipto é o país com mais mortos (1.198) em 32.612 infecções , seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 698 vítimas mortais e que passou os 10 mil infetados (10.050).

Marrocos totaliza 208 vítimas mortais e 8.151 casos, a Nigéria regista 342 mortos e 12.233 infectados, enquanto o Gana tem 44 mortos e 9.462 casos.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.368 casos, registando 12 mortos.

Cabo Verde tem 542 casos positivos e cinco mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza 513 casos e 12 mortos.

Moçambique conta 409 doentes infectados e dois mortos e Angola tem 88 casos confirmados de Covid-19 e quatro mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém há vários dias 1.306 casos e 12 mortos, segundo o África CDC.

O primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egipto em 14 de Fevereiro e a Nigéria foi o primeiro da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A pandemia já provocou mais de 397 mil mortos e infectou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.