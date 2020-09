Covid-19: África regista mais 133 mortos nas últimas 24 horas

Lutadores de Luanda recebidos em audiência

Os membros da direcção da Associação Provincial de Artes Marciais Mistas de Luanda (APMMAL) são recebidos hoje, às 10h00, na sede do Gabinete Provincial da Saúde para abordar os últimos detalhes sobre questões relacionadas com as medidas de biossegurança, antes do possível retorno da competição no próximo mês do Outubro.