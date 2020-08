Covid-19: África ultrapassa um milhão de casos

Orquestra Camerata é o “rosto” do “Show do Mês”

A Orquestra Camerata de Luanda é a figura de cartaz desta edição do “Show do Mês”, que acontece, sábado, a partir das 16h00, em Luanda, com transmissão em directo na TPA 2 e Internacional, assim como na página do Youtube do projecto e na rádio FM.