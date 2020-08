Mundo

Covid-19: África ultrapassou os 29 mil mortos

Os mortos em África devido à pandemia de Covid-19 ultrapassaram os 29.000 nas últimas 24 horas, com os infectados a totalizarem agora 1.228.971, segundo dados oficiais.

Fotografia: DR

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 membros da organização, indica que a pandemia já provocou 29.087 mortos, mais 237 do que na sexta-feira.



Nas últimas 24 horas, registaram-se 8.460 novas infecções, o que totaliza 1.228.971 casos na região, onde foram dados como recuperados 953.643 doentes (mais 7.283). A África Austral continua a registar o maior número de casos e de mortos, com 664.041 e 14.715, respectivamente.



Só a África do Sul, o país mais afectado do continente, contabiliza 620.132 e 13.628 vítimas mortais. O norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, tem agora 223.718 pessoas infectadas e 8.344 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 158.685 e o de vítimas mortais para 2.370.



Na região da África Oriental, o número de casos de Covid-19 é agora de 128.947 e 2.619 mortos e na África Central estão contabilizados 53.580 casos de infecção e 1.039 óbitos.



O Egipto, o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.362 mortos e 98.285 infectados, seguindo-se a Argélia, com 1.470 mortos e 43.852 casos. Marrocos contabiliza 58.489 infetcados e 1.052 vítimas mortais. Nos cinco países mais afectados, estão também a Nigéria, que regista 53.477 e 1.011 mortos, e o Sudão, 13.082 e 823 mortos.



Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem 3.745 infecções e 38 mortos), seguindo-se Moçambique (3.697 e 21 ) e São Tomé e Príncipe, com 895 casos e 15 vítimas mortais. A Guiné-Bissau mantém os indicadores (2.205 infecções e 34 mortos), de acordo com os dados divulgados pelas autoridades oficiais destes países.



A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), registou 4.941 pessoas infectadas e 83 mortes.





Mundo



A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infectou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. São 838.271 mortos e 24.795.760 infectados.



Com base em números oficiais, a agência France-Presse adianta também que pelo menos 15.976.700 foram consideradas curadas. Os dados reflectem uma parte do número real de casos, dado que alguns países apenas testam os casos graves, enquanto outros o fazem maciçamente para rastrear o contágio e muitos países pobres têm capacidades de testagem muito limitadas.



Na sexta-feira, foram anunciadas 5.751 novas mortes e 287.081 novas infeções em todo o mundo. Os países que registaram mais mortes foram os Estados Unidos, (1.177), a Índia (1.021) e o Brasil (885).



Os Estados Unidos continuam a ser o país mais atingido, tanto em número de mortes como em número de infecções, com 181.779 mortes entre 5.918.381 casos diagnosticados, segundo a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.118.367 pessoas foram consideradas curadas.



Seguem-se, como países mais afectados no mundo, o Brasil, com 119.504 mortos e 3.804.803 casos, o México, 63.164 e 585.738, a Índia, 62.550 e 3.463.972, e o Reino Unido, 41.486 e 331.644 casos.



Entre os mais afectados, o país que regista mais mortes em relação à população é o Peru, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (85), Espanha (62), Reino Unido (61) e Itália (59).



A China continental contabiliza 85.022 casos (9 casos novos entre sexta-feira e ontem), com 4.634 mortos e 80.126 curados. A América Latina e Caraíbas totaliza 271.686 mortes em 7.137.854 casos, a Europa 214.884 em 3.898.042, os Estados Unidos e Canadá 190.924 em 6.045.739, a Ásia 95.137 em 4.979.953, o Médio Oriente 35.902 em 1.474.828 e a Oceânia, 641 em 28.690 casos.



RELATÓRIO PRELIMINAR EM NOVEMBRO



OMS vai estudar eventual revisão de Regulamento Sanitário Internacional



A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que vai criar um comité independente para estudar a eventual revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI).



O anúncio foi feito pelo director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sexta-feira, numa videoconferência de imprensa transmitida da sede da organização, em Genebra, Suíça.



O comité, formado por peritos internacionais, irá apresentar um relatório preliminar em Novembro e um em final em Maio de 2021. Caberá ao comité avaliar a eventual necessidade de alteração do Regulamento Sanitário Internacional para que possa ser o mais eficaz possível, de acordo com o director-geral da OMS.



O actual RSI vigora desde 2007 e exige que os países notifiquem à OMS surtos de doenças que possam ameaçar a saúde pública mundial. O documento, que prevê a criação de um comité de avaliação por parte do director-geral da OMS, regulamenta a declaração de emergência de saúde pública internacional e medidas específicas a aplicar nos portos, aeroportos e postos fronteiriços.



A OMS declarou a doença respiratória Covid-19 uma emergência de saúde pública internacional em 30 de Janeiro.



APÓS FOCOS DE INFECÇÃO



Países Baixos decretam fim da criação de visons

Em Junho passado, e após suspeita de transmissão do novo coronavírus a pessoas, as autoridades holandesas ordenaram o abate de vários milhares de visons ou martas, como também são conhecidos estes animais.



Agora, e segundo a decisão do Governo dos Países Baixos, todas as explorações relacionadas com este negócio, mesmo aquelas que não registaram casos de infecção pelo novo coronavírus, devem encerrar portas até Março de 2021, após terminada a “temporada das peles”, que arranca em Novembro, segundo fontes do executivo, citadas pela televisão holandesa NOS.



Isto significa que esta será a última temporada para a criação destes animais para a comercialização de peles, uma actividade muito controversa nos Países Baixos, de tal forma que chegou aos tribunais.



Aliás, a nova ordem governamental vem antecipar uma deliberação da mais alta instância judicial do país (Supremo Tribunal), datada de 2016, que ordenou o encerramento destas explorações até 2024.



Em Maio passado, as autoridades holandesas já tinham decidido proibir o transporte de peles de visons em todo o país, depois da divulgação do caso de dois trabalhadores de uma exploração localizada na zona do Sul dos Países Baixos, que teriam contraído o novo coronavírus através daqueles pequenos animais.



Na altura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, e perante as suspeitas, que estas possíveis contaminações poderiam ser os “primeiros casos conhecidos de transmissão” do novo coronavírus de animais para seres humanos.



Segundo fontes de Haia, a medida agora divulgada irá custar ao Governo holandês cerca de 180 milhões de euros, valor que inclui 140 milhões de euros para indemnizar as empresas que serão obrigadas a fechar.



Em meados deste ano, existiam cerca de 130 explorações de criação de visons, com um universo de mais de 800 mil animais. Vison ou marta é a designação comum a várias espécies de mamíferos mustelídeos, que se assemelham às doninhas da América do Norte.