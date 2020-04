Mundo

Covid-19: Aumentou o número de divórcios na China

Fica o alerta da China para o mundo: o número de divórcios aumentou quando os casais começaram a sair da quarentena. A China só publica os números dos divórcios em estatísticas anuais, ainda assim, e através de inúmeros testemunhos que os media chineses têm vindo a relatar, percebe-se que o confinamento obrigatório, para controlar a disseminação do coronavírus, foi demais para as frágeis relações de muitos casais.

Em Miluo, na província de Hunan, e de acordo com o site oficial do governo da cidade, houve filas de casais para entrarem com os processos de divórcio.

Fotografia: DR

A senhora Wu, uma dona de casa de 30 anos, que vive na província de Guangdong, no sul da China, que passou dois meses isolada em casa com o marido e os filhos, conta que o casal discutia frequentemente, por causa do dinheiro (muito pouco), e do tempo passado a ver televisão (muito), porque as tarefas domésticas e os cuidados com as crianças não eram partilhados equitativamente. Conta, ainda, que o marido criou o hábito particularmente irritante de começar a brincar com as crianças na hora de eles irem para a cama. Acusa o marido de ser o principal causador dos problemas em casa e acrescenta que concordaram em se divorciar.

E este não é um caso isolado, quando os casais começaram a sair de casa,ficou a saber-se que os incidentes de violência doméstica se multiplicaram, numa tendência que pode ser um sério aviso para todos os casamentos, em qualquer lugar do mundo, que estão agora a enfrentar o mesmo tipo de isolamento, podemos ler no artigo publicado no site Bloomberg Business week.

Na cidade de Xian, na China central, e em Dazhou, na província de Sichuan, são duas outras regiões da China onde se registou um aumento significativo de pedidos de divórcio, logo no início do mês de Março (recorde-se que a China iniciou o seu período severo de isolamento social em Janeiro). Em Miluo, na província de Hunan, e de acordo com o site oficial do governo da cidade, houve filas de casais para entrarem com os processos de divórcio, o que levou a uma sobrecarga dos funcionários dos assuntos civis, que tratam destas questões, ao ponto de se queixarem que não tinham tempo ‘nem para beber água’. Para o director do centro de registos civis daquela cidade, YaXiaoyon, foram assuntos triviais e a falta de comunicação que levaram à escalada dos conflitos entre os casais, muitos ficaram desapontados com o casamento e optam agora pelo divórcio.

Steve Li, um advogado de divórcios da Gentle & Trust Law Firm, de Xangai, fez uma primeira estimativa e disse que o número de casos aumentou 25% desde o fim do bloqueio naquela cidade, e que começou a acontecer em meados de Março. A infidelidade costumava ser a principal razão pela qual os clientes apareciam no escritório, disse, porque “as pessoas têm mais tempo para ter casos amorosos quando não estão sempre em casa”, mas por estes dias as razões são outras.

Tal como o Natal para o Ocidente, o feriado do Ano Novo Lunar na China pode prejudicar os laços familiares. Isto numa situação normal, mas quando o vírus atingiu a maior parte das cidades na China, em Janeiro, muitos foram os casais que tiveram de passar mais de dois meses sob o mesmo tecto, por vezes com uma família numerosa, o que para muitos foi demais. “Quanto mais tempo eles passam juntos, mais se odeiam”, afirmou o advogado.

A taxa de divórcios na China tem vindo a aumentar gradualmente desde 2003, quando se criaram leis mais liberais nesse sentido. Logo nesse ano, houve mais de 1,3 milhão de casais que se divorciaram. Em 2018, o número de casais divorciados foi de 4,5 milhões, de acordo com estatísticas do Ministry of Civil Affairs (Ministério dos As-suntos Civis). No ano passado, o número de casais chineses que desatou o nó do matrimónio passou para os 4,15 milhões.

Queremos mais bebés

Tudo isto contraria as expectativas das autoridades chinesas que esperavam que um número maior de casamentos gerasse um boom de bebés, depois da reversão da política do filho único, e uma vez que as taxas de natalidade caíram para números recorde, comparáveis aos atingidos na altura da fundação da República Popular da China, em 1949. O Governo lançou mesmo mão de intensivas campanhas para levarem as mulheres a casar e a terem filhos, e, em alguns municípios, o incentivo a fazer bebés não foi subtil, foi mesmo claro: “Enquanto fica em casa, durante o surto, afrouxámos a política do segundo filho, porque criando um segundo filho também está a contribuir para o seu país”, podia ler-se num comunicado – pouco romântico – de planeamento familiar de um portal na cidade de Luoyang, na província de Henan, na região central da China. Obviamente que terá de se aguardar uns sete ou oito meses para se perceber se este incentivo produziu efeitos.