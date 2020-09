Mundo

Covid-19: Bares e discotecas voltam a encher na cidade de Wuhan

Bares e discotecas da cidade de Wuhan, na China, estiveram cheios no fim-de- semana. Imagens registadas e partilhadas nas redes sociais mostram como as pessoas parecem estar a retomar a vida na cidade onde foi registado o primeiro caso de Covid-19, no mundo, em Dezembro do ano passado.

Fotografia: DR

Os bares e discotecas da cidade parecem também retomar a normalidade, depois de as autoridades locais terem anunciado em Junho, que o vírus foi "ex-tinto" na cidade. Recorde-se que na cidade chinesa não são registados casos de contágio local desde Maio.

China sem infecções locais



A China atingiu, ontem, 38 dias consecutivos sem infecções locais de Covid-19, mas, registou dez casos oriundos do exterior nas últimas 24 horas. A Comissão de Saúde da China indicou que os casos importados foram diagnosticados no município de Tianjin (norte), e nas províncias de Guangdong (sul) Sichuan (sudoeste), Shandong (nordeste) e Henan (centro).

As autoridades disseram que, nas últimas 24 horas, oito pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infectadas activas no país asiático se fixou em 168.



Desde o início da pandemia, a China registou 85.307 infectados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2. As autoridades chinesas referiram que 828.204 pessoas que tiveram contacto próximo com infectados estiveram sob vigilância médica na China, das quais 6.864 permanecem sob observação.