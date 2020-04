Mundo

Covid-19: Boris Johnson "ainda não está fora de perigo"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, infetado com o novo coronavírus, saiu da Unidade de Cuidados Intensivos, nesta Quinta-feira, após três dias internado no Hospital de St. Thomas, em Londres.

Fotografia: DR

Todavia, o pai do chefe do Governo britânico, em declarações proferidas na manhã desta Sexta-feira, à BBC Radio 4, pede cautelas no que diz respeito ao estado de saúde do filho. Stanley Johnson garante que o governante "precisa de descansar", sublinhando que "ainda não está fora de perigo".

"Eu tenho de ser bem directo agora. Ele tem mesmo de descansar. Pelo que entendi, ele passou de uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) para uma unidade de recuperação, mas não acho que se possa dizer que ele está fora de perigo, porque evidentemente não está", começou por dizer o progenitor de Boris Johnson.