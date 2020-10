Mundo

Covid-19: Brasil ultrapassa 150 mil mortes

O Brasil ultrapassou sába-do as 150 mil mortes (150.198) devido à Covid-19, após registar 559 óbitos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde no último boletim epidemiológico.

As autoridades de Saúde brasileiras investigam ainda a eventual relação de 2.347 mortes com a doença causada pelo novo coronavírus.



Em relação aos casos confirmados, o Brasil contabilizou 26.749 infecções nas últimas 24 horas, elevando para 5.082.637 o total de pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de Fevereiro.



No Brasil, país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, 4.453.722 pacientes já recuperaram da doença, enquanto que 478.717 infectados estão sob acompanhamento médico.



São Paulo, foco da pandemia no país, tem agora 1.034.816 casos de infecção, sendo seguido pela Bahia (324.964), Minas Gerais (321.140) e Rio de Janeiro (283.407).



Já as unidades federativas com mais mortes são: São Paulo (37.223), Rio de Janeiro (19.284), Ceará (9.130) e Pernambuco (8.408).



A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido a China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.