Covid-19: Cabo Verde lidera casos na África lusófona

Os casos de Covid-19 em África continuam a crescer, embora longe da proporção que se regista, por exemplo, na Europa. Cabo Verde e Guiné Bissau registam mais casos.

Fotografia: DR

Cabo Verde

Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa que mais casos de Covid-19 regista: são 58, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51), Santiago (6) e São Vicente (1). Destes, um é já considerado recuperado e outro, o primeiro caso confirmado no arquipélago, em 19 de Março, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer. Por outro lado, pelo menos dez cabo-verdianos morreram na Holanda por conta da doença.

Entretanto, a violação dos deveres de protecção e recolhimento em Cabo Verde, impostos pelo Estado de Emergência, passa a ser punida com coimas até 135 euros, para particulares, e até 450 euros para empresas.

A medida está prevista no decreto-lei, aprovado na sexta-feira em Conselho de Ministros, mantendo o “dever de recolhimento domiciliário” obrigatório em todo o país, que se aplicava desde 29 de Março, declarado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Guiné Bissau

A Guiné Bissau é o segundo país mais afectado pelo Covid 19, entre os falantes africanos da língua portuguesa, com 50 casos. Os últimos quatro foram registados na sexta-feira e os pacientes são três homens e uma mulher, de acordo com o anúncio do porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde guineense, Tumane Baldé.

Em termos de distribuição geográfica, 32 casos foram registados em Bissau, 13 em Canchungo, na região de Cacheu, e cinco na região de Biombo. Dos 50 casos, três já foram dados como recuperados.

No âmbito do combate à pandemia, a Guiné-Bissau já prolongou o Estado de Emergência até 26 de Abril e endureceu algumas das medidas para combate e prevenção da doença.

Moçambique

O número de casos registados de infecção pelo novo coronavírus em Moçambique subiu de 34 para 35 nas últimas 24 horas, ou seja, sexta e ontem.

“Dos 54 casos suspeitos testados nas últimas 24 horas, 53 revelaram-se negativos e um foi positivo”, disse Rosa Marlene, directora nacional de Saúde Pública, na actualização de dados no Ministério da Saúde em Maputo.

O caso positivo registado nas últimas 24 horas é de um cidadão estrangeiro, com mais de 20 anos, e é de transmissão local, acrescentou Rosa Marlene.

A directora nacional de Saúde Pública avançou que mais dois casos foram dados como recuperados nas últimas 24 horas no país, subindo para quatro.

Do total de casos positivos, 27 são de transmissão local e oito são importados, acrescentou a directora nacional de Saúde Pública.

No total, Moçambique já testou 952 casos suspeitos da Covid-19, foram colocados em quarentena 11.056 e 1.862 estão a ser seguidos pelas autoridades de saúde.

São Tomé e Príncipe

O Primeiro-ministro são-tomense anunciou que em São Tomé e Príncipe, os quatro casos que testaram positivo para a infecção pelo novo coronavírus, no início da semana passada, tiveram agora resultados negativos num novo teste, realizado num laboratório da Guiné Equatorial.

Estes quatro casos, que tinham dado positivo após testes realizados no Gabão, fazem parte de um lote de 80 amostras enviadas pelo Governo de São Tomé e Príncipe para a Guiné Equatorial, das quais 79 deram agora resultado negativo, havendo um teste inconclusivo e que “carece de repetição”.

“Informo que os quatro casos confirmados anteriormente no laboratório de Franceville (Gabão) foram repetidos e integram este lote”, explicou o chefe do Governo, Jorge Bom Jesus,

numa declaração à imprensa. Estes quatro eram, até agora, os únicos casos identificados no país como positivos.

O primeiro-ministro anunciou também que, apesar deste resultado, o seu Governo remeteu ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, “um pedido” para uma nova prorrogação do estado de emergência, por mais 15 dias.

Bom Jesus justificou o pedido com “o facto de muitas ações não estarem concluídas para garantir respostas consistentes e eficazes perante uma pandemia que continua a evoluir na nossa sub-região”. O estado de emergência que estava em vigor terminou sexta-feira.

África

O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África ultrapassou as 1000 nas últimas horas, com quase 20 mil casos registados em 52 países, revela a última actualização.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 961 para 1.016, enquanto as infecções aumentaram de 18.333 para 19.895.

Os pacientes recuperados da infecção passaram de 4.352 para 4.642. O Norte de África mantém-se como a região mais afectada, com 8.746 casos, 743 mortes e 1.829 doentes recuperados.

Na África Ocidental, há registo de 4.404 infecções, 118 mortes e 1.233 doentes recuperados. A pandemia afecta 52 dos 55 países e territórios de África, com cinco países – África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos e Camarões - a concentrarem mais de metade das infecções e mortes.

A África do Sul tem o maior número de casos (2.783), com 50 mortos, mas o maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (364), em 2.418 infectados.

Portugal

Em Portugal, morreram 687 pessoas, das 19.685 registadas como infectadas. Relativamente ao dia anterior (quinta-feira), há mais 30 mortos (+4,6%) e mais 663 casos de infecção (+3,5%).

Mundo tem mais de 2,25 milhões de infectados

Mais de 2,25 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 154 mil mortes foram declarados em todo o mundo, de acordo com uma contagem da agência France-Press (AFP).

Pelo menos 2.251.695 casos de infecção, entre os quais 154.188 mortes, foram registados pelas autoridades de saúde em todo o mundo, com a Europa a ser o continente mais afectado, com mais de um milhão e 115 mil casos e mais de 98 mil mortos.

No entanto, é nos Estados Unidos, que registam 706.779 casos, dos quais 37.079 mortes, que a pandemia avança actualmente de forma mais rápida, sendo o país com mais mortos. Seguem-se Itália (22.745 mortos, em mais de 172 mil casos), Espanha (20.043 mortos, mais de 191 mil casos), França (18.681 mortos, mais de 147 mil casos) e Reino Unido (14.576 mortos, mais de 108 mil casos).

A China (excluindo as regiões de Hong Kong e Macau), onde o surto teve início no final de Dezembro, declarou oficialmente 82.719 casos (352 novos entre sexta-feira e ontem), dos quais 4.632 mortos e 77.029 curados.

O número de casos diagnosticados mundialmente não reflecte, contudo, o número real de contaminações, dado que muitos países não testam os casos que não sejam graves.

Comparativamente ao registo obtido na sexta-feira à mesma hora, o número de infectados contabilizados pela AFP aumentou 68.955 e o de mortos 8.505. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infectou mais de 2,25 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando sectores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.