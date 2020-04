Mundo

Covid-19: Cabo Verde sem casos graves entre os mais de 60 activos

As autoridades de saúde de Cabo Verde garantiram hoje que as mais de 60 pessoas infectadas com o novo coronavírus estão estáveis, sem situações graves, quando passa um mês desde que a doença foi confirmada no arquipélago.

Fotografia: DR

“A situação clínica é estável. Não registamos caso graves neste momento, o que torna a situação um pouco mais positiva, se nós podemos dizer assim”, afirmou Jorge Noel Barreto, diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia de covid-19, na Praia.

O Ministério da Saúde confirmou hoje mais seis casos de Covid-19 em duas ilhas do arquipélago, elevando o total para 67 casos, desde 19 de Março. Destes novos casos, cinco são referentes à ilha de Santiago – quatro na cidade da Praia e um no Tarrafal -, e um à ilha da Boa Vista. Os quatro confirmados na capital cabo-verdiana resultam da “investigação de contactos” de um caso anterior, o primeiro considerado de transmissão comunitária em Cabo Verde e que já deu origem a pelo menos outros 10 casos.

O Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública está agora a analisar amostras de outros cinco casos suspeitos da Praia e mais dois da Boa Vista, cujos resultados deverão ser conhecidos nas próximas horas. O Tarrafal tornou-se hoje no quarto, de 22 concelhos no país (ainda com Boa Vista, Praia e São Vicente), a ter casos positivos de Covid-19, explicou Jorge Noel Barreto.

“A doença já está a circular no país. Portanto, não será uma surpresa a identificação de mais casos daqui para a frente em várias zonas do país, mais especificamente nas ilhas que neste momento estão a registar casos”, acrescentou.

De acordo com o director de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, é necessário evitar o “pânico desnecessário” junto da população, e mesmo a “estigmatização”, enquanto vão sendo divulgados novos casos da doença localmente. “Não deve gerar pânico, deve gerar preocupação”, insistiu o responsável. O país regista actualmente 67 casos da pandemia, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (52), Santiago (14) e São Vicente (01).