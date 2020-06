Mundo

Covid-19: Cabo Verde tem 34 novos casos e aumenta total para 536

Cabo Verde registou mais 34 casos do novo coronavírus, 29 dos quais na cidade da Praia, e o total acumulado desde 19 de Março aumentou para 536, informou ontem o Ministério da Saúde.

Fotografia: DR



O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde avançou, em comunicado, que o Laboratório de Virologia analisou 152 amostras, das quais 34 deram resultado positivo para o novo coronavírus.



A maior subida ocorreu na cidade da Praia (mais 29), seguida da ilha do Sal (mais quatro) e do concelho de Santa Cruz, em Santiago, com mais um caso registado.

Com estes novos 34 casos, Cabo Verde eleva o acumulado nacional para 536, distribuídos pelas ilhas de Santiago (467), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (08).



Do total de casos registados, contabilizam-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos, 239 recuperados e o país tem neste momento 290 doentes internados nos isolamentos institucionais.

Em África, há 4.756 mortos confirmados em quase 170 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infectou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.