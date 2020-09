Covid-19: Casamento resulta em 147 infecções e três mortes

Luachimo: ex-central eléctrica passa a museu

A antiga central da Barragem Hidroeléctrica de Luachimo será convertida no primeiro museu do sector de Electricidade angolano, depois de reabilitada, anunciou no Dundo, sede da Lunda-Norte, o engenheiro Joaquim Garcia da Costa, director da obra pelo Ministério da Energia e Águas, no Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza (GAMEK).