Covid-19: Cerca de 50 mil empresas de restauração em Itália em risco de fechar

Dirigentes revelam pouca atenção aos documentos

As próximas eleições da Federação Angolana de Futebol (FAF) têm dominado, nos últimos dias, o debate desportivo, depois de o presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, ter sublinhado quarta-feira, numa entrevista à Rádio Cinco, que os clubes estão impedidos de votar, com base no estatuto da instituição publicado em Diário da República.