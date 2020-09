Mundo

Covid-19: China pode iniciar imunização em Novembro

Um especialista chinês defendeu ontem que os cidadãos chineses podem começar a ser vacinados contra a Covid-19, em Novembro ou Dezembro, uma vez que os testes clínicos decorrem sem contratempos.

Fotografia: DR

Citado pela imprensa oficial, o principal conselheiro de biossegurança do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças da China (CDC), Wu Guizhen, disse acreditar que as vacinas contra a doença causada pelo novo coronavírus podem ter efeito durante um período de entre um e três anos.

Cinco das nove vacinas que chegaram à terceira fase dos testes clínicos em todo o mundo estão a ser desenvolvidas pela China.

Wu considerou que o país asiático está a “liderar” este processo.



O especialista admitiu ter participado num dos ensaios realizados no país: “Fui injectado com uma vacina em Abril, fui voluntário nos exames. Estou a sentir-me bem agora”, explicou. Wu adiantou que especialistas da Comissão Nacional de Saúde estão a rever “intensamente” os projectos de produção das farmacêuticas, e que, por enquanto, duas já receberam autorização para começarem a produzir vacinas.



Por se tratar de um vírus de “alto risco”, o especialista ressaltou que é imprescindível que as vacinas sejam produzidas num am-biente de pressão negativa que evite que o patógeno vaze para fora ou para ou-tras salas. Pequim aprovou o uso emergencial das vacinas para funcionários da Saúde e outros sectores no final de Julho.



Segundo um director do Grupo Nacional de Biotecnologia da China (CNBG), pelo menos duas vacinas experimentais já foram administradas a “centenas de milhares de chineses, sem terem registado efeitos colaterais”.