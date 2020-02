Covid-19: China reporta 15.152 novos casos e 254 mortes em 24 horas

Sagrada conclui em Luanda trabalho iniciado no Dundo

Ao terceiro empate consecutivo, no espaço de uma se-mana, o Sagrada Esperança fez cair com estrondo, ontem, no Estádio Nacional 11 de Novembro, o favorito Petro de Luanda, nos oitavos-de-final da Taça de Angola em futebol. A igualdade (2-2) retirou aos tricolores a possibilidade de salvar a época, em caso de falha na corrida à conquista do título do Girabola.