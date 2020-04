Covid-19: China sem registo de morte nas últimas 24 horas

Taxa de ocupação de hotéis caiu abaixo de 10 por cento

Com uma taxa média de ocupação inferior a 10 por cento em algumas unidades e de zero por cento em todas elas no que à realização de eventos corporativos diz respeito, alguns hotéis de Luanda já começaram a despedir pessoal, enquanto outros equacionam a medida, face aos efeitos no sector da pandemia da Covid-2019.