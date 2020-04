Mundo

Covid-19: Confinamento em África precisa de medidas de atenuação decisivas

Organismos internacionais defendem que o confinamento em África devido ao coronavírus seja acompanhado de medidas de atenuação rápidas e decisivas “a fim de evitar danos irreparáveis”, recomendando a distribuição de alimentos ou dinheiro directamente às famílias.

Uma mensagem conjunta do director-geral Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu, e da comissária da União Africana para Economia Rural e Agricultura), Josefa Sacko, refere que “tal como a maioria de outros países, os Estados africanos responderam à crise da Covid-19 fechando escolas e actividades comerciais e restringindo a livre circulação de pessoas”.

“Enquanto nos países ricos essas medidas implicam escolhas difíceis, no contexto africano essas escolhas são desoladoras. Com elevadas taxas de insegurança alimentar, uma grande força de trabalho informal, sistemas de saúde frágeis, sistemas de protecção social fracos e margem de manobra orçamental limitada, os países africanos - muitos dos quais já enfrentam outras crises, como de gafanhotos e secas - correm o risco de hipotecar o futuro na esperança de proteger as populações”, lê-se na mensagem.

A mensagem refere que a protecção da vida e da saúde é uma prioridade, mas a produção de alimentos e os meios de subsistência vêem logo a seguir. Por esta razão, sublinha, as actividades agrícolas devem ser mantidas.

“As fronteiras devem permanecer abertas ao transporte de produtos a­limentares e agrícolas: não se pode permitir que a Covid-19 desfaça os progressos realizados nos últimos anos a custo de um trabalho paciente no sentido de um comércio mais livre”, sustenta a mensagem.

Para Qu Dongyu e Josefa Sacko, “não se deve negligenciar nenhum esforço para aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos produtos agrícolas”.

“Produzir mais e melhor significa reforçar as capacidades. Toda a assistência técnica necessária para o efeito deve ser disponibilizada”.

Na mensagem, os responsáveis alertam para a necessidade de “abordagens orientadas para o futuro, com cadeias de abastecimento mais curtas e ferramentas de comercialização inovadoras que permitam pôr em contacto o produtor com o consumidor através do comércio electrónico”.

“Tomando todas as precauções necessárias, as sementes e o material de plantação devem continuar a chegar aos pequenos agricultores", alertam os subscritores da mensagem, que ao mesmo tempo defendem o fornecimento de alimentos para os animais.

Qu Dongyu e Josefa Sacko sublinham que as cadeias de abastecimento agrícola devem ser mantidas por todos os meios, respeitando simultaneamente as medidas de segurança sanitária. "Os calendários agrícolas devem ser respeitados, sob pena de se perderem culturas vitais e de algumas plantações se tornarem impossíveis, afectando ainda mais a disponibilidade de alimentos”.

Do mesmo modo, “é necessário que os criadores de gado - actores-chave da segurança alimentar em certas partes de África - possam continuar a ter acesso às pastagens. As reservas alimentares estratégicas de emergência, ligadas aos planos de protecção social, têm de ser monitorizadas e reabastecidas”.

Qu Dongyu e Josefa Sacko deixam um alerta: “Uma anulação das colheitas este ano teria consequências catastróficas. No entanto, chegou o momento de pôr termo às perdas pós-colheita, incentivando os investimentos em equipamentos de armazenagem e refrigeração. Ao mesmo tempo, a queda dos preços da energia poderia marcar uma viragem histórica em prol da mecanização”.

Recentemente, a FAO, os ministros da Agricultura da União Africana e os parceiros internacionais reuniram-se online para se comprometerem a “reduzir ao máximo as perturbações do sistema alimentar em África, continuando ao mesmo tempo a trabalhar para controlar a pandemia”.

Entre as medidas previstas está “a permissão de passagem das fronteiras de produtos alimentares e agrícolas e assistência directa aos cidadãos africanos - de preferência, e sempre que possível, sob a forma de dinheiro electrónico ou de cupões”.



DOZE PESSOAS RECUPERADAS

Senegal regista 87

novos casos positivos

O Senegal registou, ontem, 87 novos casos confirmados de coronavírus e sete novas curas, anunciou o ministério da Saúde e Acção Social.

Segundo a autoridade sanitária, dos 873 testes realizados, 87 são positivos ao coronavírus, dos quais 86 casos contactos controlados e um da contaminação comunitária.

Por outro lado, 12 pacientes foram testados negativos e declarados curados, acrescentou a fonte, assinalando dois casos graves sob tratamentos na Unidade de Cuidados Intensivos no Centro Hospitalar Universitário (CHU) e no Hospital Principal, na cidade de Dakar.

Até ao momento, o Senegal soma 823 casos positivos, dos quais 296 recuperações, nove mortes, um evacuado e 517 ainda sob tratamento, de acordo com a mesma fonte.

PANDEMIA

Mais de 200 pessoas

infectadas no Rwanda

O Rwanda registou nas últimas 24 horas 16 novos casos de coronavírus, elevando a 207 o número total de pessoas afectadas pela doença, indica um comunicado publicado segunda-feira pelo Ministério da Saúde em Kigali.

O comunicado precisa que os novos casos incidem, maioritariamente, em camionistas.

Quase 80 por cento das mercadorias importadas para o Rwanda, um país encravado, transitam pelo porto de Dar es Salaam, na Tanzânia.

Actualmente, o Rwanda soma 93 casos curados e 114 pacientes ainda sob tratamento, lê-se no comunicado.





ÁFRICA TEM 33 MIL INFECTADOS

Número de mortos

aumenta para 1.467

O número de mortos por Covid-19 em África subiu para 1.467 nas últimas horas, com 33.273 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de mortos subiu de 1.423 para 1.467, enquanto as infecções aumentaram de 31.933 para 33.273.

O número total de doentes recuperados subiu de 9.566 para 10.091.

O norte de África mantém-se como a região mais afectada pela doença, com 973 mortos em 13.454 casos registados.

Na África Ocidental, há 205 mortos e 8.266 infecções, enquanto a África Austral contabiliza 104 mortos, em 5.153 casos da Covid-19.

A pandemia afecta 52 dos 55 países e territórios de África, com cinco países – África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos e Camarões - a concentrarem cerca de metade das infecções pelo novo coronavírus e mais de dois terços das mortes associadas à doença.

O Egipto regista 337 mortos e 4.782 infetados, a África do Sul conta 90 mortos e 4.793 infectados, enquanto Marrocos totaliza 162 vítimas mortais e 4.120 casos e os Camarões contabilizam 58 mortos e 1.756 infectados.

O maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (432), em 3.517 doentes infectados.