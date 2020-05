Mundo

Covid-19: Conselheiro da Casa Branca está infectado e Trump já foi novamente testado

Um oficial da marinha, próximo do presidente, testou positivo ao novo coronavírus na última quarta-feira. A Casa Branca garante que Donald Trump continua a ser testado e está de boa saúde.

Fotografia: DR

“Fomos recentemente notificados pela Unidade Médica da Casa Branca que um membro das Forças Armadas dos Estados Unidos, que trabalha no complexo da Casa Branca, testou positivo ao novo coronavírus”, lê-se em comunicado. O diagnóstico levantou questões sobre a possível exposição do presidente dos Estados Unidos à Covid-19.

O oficial em questão faz parte de um grupo de conselheiros ao serviço do país e que trabalha muito perto do presidente e da sua família. Segundo a CNN, Trump foi avisado na última quarta-feira de que um membro da sua equipa teria sido diagnosticado com o novo coronavírus, pelo que foi novamente testado pelo médico da Casa Branca. “O presidente e o vice-presidente têm testado negativo e continuam de boa saúde”, garante o mesmo comunicado, assinado pelo vice-secretário do gabinete de imprensa da Casa Branca, Hogan Gidley.

O homem em questão terá apresentado sintomas na última quarta-feira de manhã. De acordo com a CNN, Donald Trump, Mike Pence e outras figuras de proa do executivo continuam a ser testados semanalmente ao novo coronavírus. Os testes usados são os mais rápidos, com resultados em 15 minutos. Além do presidente e do vice-presidentes, outros elementos que trabalham na ala oeste da Casa Branca, local onde este caso positivo se encontrava, também estão a ser submetidos a testes.