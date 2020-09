Mundo

Covid-19: Continente africano tem menos 14% de novos casos

O registo de novos casos de Covid-19 em África diminuiu 14% nos últimos sete dias em relação à semana anterior, apesar do aumento dos testes de diagnóstico, anunciou quinta-feira a União Africana.

“Os números indicam que o que estamos a fazer funciona”, disse o director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, na conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia no continente africano.

Segundo John Nkengasong, mais de um milhão de pessoas já recuperaram da doença o que é “uma boa notícia para o continente”.



África regista pela segunda semana uma diminuição de novos contágios, com descidas notáveis na região Central (menos 31% de novos casos), do Norte (menos 26% de novos casos) e Ocidental (menos 18% de novos casos).

Mas, apesar da descida de contaminações, países como a África do Sul, Etiópia, Marrocos, Líbia e Argélia registaram mais novos casos.

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse também que houve um aumento do número de testes realizados no continente, que subiu 6% em relação à semana anterior.



Segundo John Nkengasong, foram realizados 12,6 milhões de testes nos 55 países com uma taxa de positivos de 9,6% e os novos casos são, na sua maioria, “assintomáticos”.

Mas quase 80% dos testes realizados foram em apenas 10 países, nomeadamente África do Sul, Marrocos, Etiópia, Egito, Quénia, Ghana, Rwanda, Nigéria, Uganda e Camarões.

Nas últimas 24 horas, o continente africano registou 30.631 mortes e 1.277.479 infecções.

Mundo



A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 869.718 pessoas e infectou mais de 26,3 milhões em todo o mundo. De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias (AFP), já morreram pelo menos 869.718 pessoas e há 26.366.810 infectados em 196 países e territórios. Pelo menos 17.298.800 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 5.871 novas mortes e 278.631 novos casos no mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.096), os Estados Unidos (1.029) e o Brasil (834).

Os Estados Unidos são o país mais afectado em termos de mortes e casos, com 186.806 mortes para 6.151.101 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.266.957 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil, com 124.614 mortes e 4.041.638 casos, Índia, 68.472 e 3.936.747, México, 66.329 e 616.894 e Reino Unido, 41.527 340.411. A China contabilizou 85.102 casos (25 novos entre quinta-feira e ontem), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 80.263 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 285.469 mortes e 7.612.884 casos, Europa 217.285 e 4.099.668, Estados Unidos e Canadá 195.982 e 6.281.343, Ásia 102.164 e 5.522.626, Médio Oriente 37.404 e 1.543.088 e Oceânia 783 e 29.724 casos.