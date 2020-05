Mundo

Covid-19: Crise pode levar fome a mais 6,9 milhões no Médio Oriente e África

Segundo a porta-voz do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Elisabeth Byrs, “com mais 6,9 milhões de pessoas, o número total de pessoas em insegurança alimentar na região aumentará para mais de 47 milhões”.

Fotografia: DR

A maioria da população daquelas regiões tem baixos rendimentos, nenhum seguro de desemprego e viu os subsídios alimentares serem diminuídos, vivendo em mercados de trabalho dominados pela informalidade e onde as famílias perdem o meio de subsistência se forem decretadas quarentenas obrigatórias.

Neste contexto, o Programa Mundial Alimentar (PMA) fornece assistência alimentar a mais de 23 milhões de pessoas do Médio Oriente e norte da África, muitas das quais não conseguiriam sobreviver sem essa ajuda, disse Byrs em conferência de imprensa virtual, realizada onte em Genebra.

Dois terços dos beneficiários desta ajuda (16 milhões de pessoas) vivem em dois países envolvidos em conflitos: o Iémen, com oito milhões de pessoas, e Síria, com quatro milhões.

Segundo dados do PAM, o Médio Oriente é o lar de 20% de todas as pessoas no mundo que sofrem de insegurança alimentar aguda ou fome. A chegada da pandemia representou uma ameaça muito real e séria para a re-gião, que inclui países muito frágeis, com grandes populações e recursos limitados, como o Egipto, Sudão, Tunísia e o Líbano, além do Irão, que está sujeito a sanções internacionais e que, no início, era um dos países mais afectados pelo coronavírus.

No norte da África, a avaliação do PAM também inclui a Líbia, que vive um conflito interno há cinco anos e é o ponto de chegada dos migrantes do continente que querem chegar à Europa através do Mediterrâneo e onde muitos permanecem. A maioria destes países é importadora líquida de alimentos e gasta cerca de 100 mil milhões de euros em compras de alimentos a outros países, tornando-os altamente vulneráveis às restrições ao comércio internacional e ao encerramento de fronteiras.

Por causa da Covid-19, a agência humanitária da ONU também modificou os seus programas de alimentação escolar, que envolvem 3,8 milhões de crianças num total de onze países.

Em casos como os do Ié-men e da Líbia optou-se por preparar refeições que as crianças levam para casa ou que são distribuídas de casa em casa pelos professores, treinados para realizar essa tarefa para evitar qualquer risco de contágio.

Por outro lado, a organização registou em Abril um aumento entre 15 e 19% do preço dos alimentos básicos em pelo menos três países: Sudão, Iémen e Síria.