Covid-19: Dalai Lama pede "responsabilidade universal" para combater pandemia

Prorrogado prazo para recepção de propostas para alienação do Porto de Luanda

O prazo de submissão de propostas para o concurso público de concessão do Terminal Multiuso do Porto de Luanda foi, ontem, prorrogado até ao dia 29 de Maio, mercê do Estado de Emergência imposto para conter a propagação da pandemia da Covid-19 no país.