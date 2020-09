Mundo

Covid-19: Demorou 4 horas a comer batatas fritas para evitar usar máscara no avião

Um homem britânico recorreu às redes sociais para dar conta do método que utilizou para evitar usar máscara durante a maior parte de um voo com destino a Tenerife: demorar quatro horas a comer um pacote de batatas fritas.

Fotografia: DR

Michael Richards não teve qualquer pudor em partilhar a sua experiência, que disse ter sido realizada “por brincadeira” e não por ser “anti-máscara”. O homem saiu de Manchester, no dia 25 de Agosto, num voo da EasyJet, e decidiu testar quanto tempo conseguiria manter-se sem máscara colocada.

“Estava sentado no avião e pensei que conseguiria fazer um pacote de Pringles durar quatro horas”, indicou o homem de 41 anos, em entrevista ao Evening Standard, sublinhando que comia uma batata a cada dois minutos e meio. Sublinhe-se que, por causa da pandemia do novo coronavírus, todas as companhias aéreas obrigam ao uso da máscara de protecção dentro do avião, assim como já acontece nos aeroportos, onde há muita movimentação de pessoas.

No entanto, como é natural, dado que alguns voos são mais longos que outros, os passageiros podem tirar a máscara para comer, uma excepção que Michael Richards decidiu aproveitar para ser engraçado. A publicação do britânico não foi recebida de forma consensual, com algumas pessoas a elogiar a criatividade e outras a criticar a irresponsabilidade.