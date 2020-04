Covid-19: Doentes recuperados novamente com Covid-19? OMS abriu investigação

Cessar-fogo: Talibãs reúnem-se com EUA em clima de tensão devido a acordo de paz

Os talibãs, afastados do poder em 2001 na sequência de invasão militar liderada pelos EUA, assinaram, em Doha, no Qatar, em finais de Fevereiro, um acordo com os Estados Unidos para conversações de paz com o Governo afegão e um eventual cessar-fogo com retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.