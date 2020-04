Mundo

Covid-19: Dois médicos contraem o vírus em Cabo Verde

Dois médicos do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, figuram na última lista, divulgada sábado, das 16 pessoas infectadas pela Covid-19 (coronavírus) na mesma cidade, anunciou domingo o director nacional da Saúde, Artur Correia.

Fotografia: DR

Trata-se dos primeiros profissionais de saúde que contraíram o novo coronavírus em Cabo Verde, país que registou o primeiro caso da doença a 19 de Março último e soma agora um total de 106 infectados.

Artur Correia, que falava em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o balanço diário da pandemia no país, reconheceu que Cabo Verde está numa fase ascendente da epidemia.

“Isso começou há poucos dias. Já identificamos alguns casos e estamos a correr atrás dos contactos”, disse o responsável, destacando o trabalho investigativo feito na identificação dos contactos, no isolamento e realização dos testes.

O director nacional da Saúde revelou também que 82 por cento dos casos registados no país foram diagnosticados através dos pro- cessos de investigação epidemiológica, a partir de cada caso identificado, e que 18 por cento correspondem aos casos suspeitos.

Reconheceu que a situação ainda não é difícil, porque, sublinhou, 80 por cento dos doentes com a Covid-19 têm sintomas ligeiros e que até são assintomáticos.

Artur Correia revelou ainda que, das 142 amostras, realizadas sábado, além dos 16 casos da Praia, que deram resultados positivos, seis ficaram pendentes e os restantes deram negativos.

Segundo o responsável, neste momento, existem mais seis casos suspeitos, dos quais dois na Praia, um em Santa Cruz, um em São Vicente, dois na Boa Vista, enquanto outras 107 amostras estão pendentes. Os dados indicam que 105 pessoas estão internadas em isolamento com a Covid-19, sendo que 51 na Praia, 51 na Boa Vista, duas no Tarrafal de Santiago e uma em São Vicente.

“Continuam em quarentena domiciliar 60 pessoas, sendo que Santa Cruz com quatro, Ribeira Grande em Santo Antão com três, São Nicolau com uma e o concelho do Tarrafal de Santiago com maior número, na decorrência dos casos positivos identificados naquele município", revelou Correia.

Segundo o responsável, a nível nacional, 336 pessoas estão em quarentena obrigatória. Assegurou que duas pessoas já recuperaram da doença, das quais uma na Praia e outra na Boa Vista.

Cabo Verde passa a contar agora com 106 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 53 na ilha de Santiago, das quais 50 no concelho da Praia, duas no concelho do Tarrafal, uma em São Domingos, 52 na Boa Vista e uma em São Vicente.