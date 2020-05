Mundo

Covid-19: E agora, Putin?

A Rússia assinala o 75.º aniversário da capitulação da Alemanha Nazi sábado, 9 de Maio. Para os russos o fim da II Guerra Mundial é tido como o ‘Dia da Vitória Soviética’. Putin, há duas décadas no poder, colocará no memorial da Praça Vermelha, nesse como por estes dias deserta, uma coroa de flores.

Fotografia: DR

As circunstâncias assim o exigem. Ainda assim, esta medida só foi tomada depois de se perceber que de entre os milhares de elementos do exército que ensaiavam para as cerimónias desse dia, pelo menos uma centena deles ficou infectada com o novo coronavírus. E a vida no país, e à semelhança de tantos outros por este mundo fora, está suspensa, como suspensa ou adiada está também a mudança constitucional (com votação marcada para 22 de Abril), que permitiria a Putin permanecer no poder até 2036, por mais dois mandatos de seis anos.

Em dois meses, a Covid-19 destruiu a agenda política e o modelo económico de Putin, podemos ler num artigo de análise do Financial Times(FT), e terá posto em causa o projecto de poder do Presidente russo. É bastante evidente que 2020 não está nada a correr como Putin imaginou. O vírus infectou mais de 150 mil russos e o número de mortes está acima dos 1.500. A Rússia é, e segundo os dados da Johns Hopkins University, o sétimo país do mundo mais afectado pela pandemia. O Primeiro-Ministro russo, Mikhail Mishustin, renunciou temporariamente ao cargo na passada semana, infectado pelo novo coronavírus, e há outros ministros afectados. Numa primeira fase, Putin terá delegado nos seus ministros a gestão da crise, aparentemente desvalorizando o seu alcance, mas mudou e é o próprio Presidente a comunicar as medidas.

A pandemia provocou na Rússia um choque assinalável: prevê-se, e de acordo com o banco central russo, uma quebra do Produto Interno Bruto (PIB) em cerca de 6% este ano, e a indústria interna, com o preço do petróleo pela metade, está praticamente paralisada. Os lucros da venda de petróleo e gás fornecem cerca de 50% da receita fiscal, o equivalente a cerca de 130 mil milhões de dólares. Com os preços do petróleo a caírem, e, em parte, devido à ideia de Putin de entrar em guerra com a Arábia Saudita para interferir com os preços do petróleo de xisto dos Estados Unidos, os cerca de 165 mil milhões de dólares de reserva, e que funcionavam como almofada financeira, estão a ser drenados, para proteger a economia, à média de 300 milhões por dia (dados do Governo). O ministro das Finanças já alertou que a este ritmo o Governo russo vai gastar metade das suas economias até ao final do ano.

Apoio às famílias e empresas



As medidas tomadas pelo Governo para apoiar as famílias e as empresas, num país em clara desaceleração económica, andam pelos 40 mil milhões, de dólares, o equivalente a 2,8% do PIB, números modestos, quando comparados com outros países do G7, por exemplo, de onde a Rússia foi excluída em 2014, após a ocupação da Crimeia. A sensação de conforto e segurança que Putin tem vindo a passar aos russos, ao longo destes anos, está a ser posta em causa. O seu Governo sempre se comprometeu em proporcionar segurança e estabilidade económica, o que tem conseguido e tem permitido enfrentar com algum conforto a oposição política interna. Por estes dias, o índice de aprovação de Putin caiu para o valor mais baixo dos últimos seis anos.Em 2014 andava pelos 80%, agora ronda os 60%.

Numa altura em que parece mais ou menos evidente que o Governo central terá subestimado todos os riscos inerentes à pandemia da Covid-19, Putin vira-se para os Governos Regionais – num Sistema de Saúde muito debilitado, sem ventiladores e sem recursos financeiros para comprar luvas, máscaras e outros equipamentos de biossegurança -, mas a estratégia não parece estar a resultar. A 25 de Março, numa visita a um hospital de Moscovo, Putin revelou-se confiante na capacidade do Sistema de Saúde do país em conter o vírus.Porém os números aumentaram exponencialmente e, mais de 50 mil novos casos depois, mantém o mesmo tom optimista e continua a garantir que “a situação está totalmente sob controle”, ao mesmo tempo que fala de uma economia “forte e saudável”.

O Governo russo prorrogou o ‘Estado de Emergência’ até 11 de Maio, e paira no ar a possibilidade de assim continuar, porque, diz Putin, “há um caminho duro e difícil pela frente, que não será tão rápido quanto gostaríamos”.E o que cai rapidamente são mesmo os números da economia. Alexei Kudrin, ex-ministro das Finanças, estima que a crise possa duplicar o número de desempregados, a produção industrial está igualmente em queda - caiu 2,5% em Março e em Abril essa queda será ainda mais acentuada com o país em quarentena e o sector parado. Na Rússia protesta-se mais e muito online, os comentários anti-Putin sobem de tom e de número. O Presidente estava com um nível de aprovação de 69% em Fevereiro e em Março passou para os 63%, ainda que particularmente alto quando comparado com os políticos das outras grandes economias mundiais, excepção feita à China de Xi Jinping onde os níveis de aprovação roçam a unanimidade.

Na Rússia as pessoas estão com medo de perder o emprego, do corte de salários e das alterações no seu modo de vida. No mês passado, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, considerou que, e de uma forma geral, discordava da ideia de que dificuldades económicas poderiam provocar uma crise política na Rússia. No entanto, ninguém garante que assim seja, e, mais do que isso, as crescentes dificuldades económicas, o crescente sentimento anti-Putin, podem pôr em causa a suas pretensões e se tudo correr mal é provável que Putin tenha mesmo que deixar a presidência em 2024. E para se entender melhor esta questão, temos que a 11 de Março - no mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretava a pandemia, e a Rússia tinha 28 casos e nenhuma morte devido à Covid-19 - 64% dos eleitores apoiavam as mudanças constitucionais no país, em meados de Abril, esse valor caiu para os 50%.

Tensão entre Moscovo e Pequim

Quando a França, Alemanha, Áustria e países europeus iniciam processos de quarentena menos restritivos, o Governo russo faz o caminho inverso. Sergei Sobyanin, o governador de Moscovo, admitiu recentemente que cerca de 2% da população (12,6 milhões) da capital está infectada com a Covid-19, ou seja, cerca de 250 mil pessoas, quatro vezes mais do que o Governo admitiu. Em Abril, a China detectou uma centena de novos casos no seu território de pessoas que regressavam da Rússia, fechou a fronteira comum e proibiu todos os voos de e para o país vizinho. Um voo da Rússia para Xangai, a 11 de Abril, teria transportado 51 pessoas infectadas. Aliás, a gestão da pandemia está a criar tensão entre Moscovo e Pequim, de quem Putin se aproximou quando as relações com o Ocidente europeu se complicaram, em 2014. Mas não caiu nada bem a Pequim o facto de Putin ter fechado fronteiras da Rússia com a China logo no início do surto em Wuhan, em Janeiro, dois meses antes de as ter fechado com países da União Europeia. Os analistas concordam que as relações entre os dois países estão particularmente tensas, ao mesmo tempo que o vírus cria, no país de Putin - um pouco como acontece noutras partes do mundo – uma espécie de sinofobia.

Mas por agora, o maior problema de Putin é interno, e à me-dida que as eleições para o Parlamento se aproximam - estão marcadas para Setembro -, o Presidente está a braços com uma recessão que se prevê prolongada, uma recuperação hesitante e o poder de compra dos russos a diminuir e a corroer o apoio ao regime, mesmo que os mais velhos se mantenham relativamente leais a Putin, os mais novos, mais informados e politizados, mesmo que em ambiente de redes sociais, parece que vão noutro sentido.