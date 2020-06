Mundo

Covid-19: Espanha reabre fronteiras com Portugal e França em 22 de Junho

A Espanha vai levantar as restrições à entrada de pessoas nas fronteiras com Portugal e França a partir de 22 de Junho, anunciou hoje a ministra da Indústria, Comércio e Turismo espanhola, Reyes Maroto.

Fotografia: DR

"No caso de França e de Portugal, quero confirmar que a partir de 22 de Junho as restrições à mobilidade terrestre serão eliminadas", disse a ministra, num encontro com a imprensa internacional, acrescentando que "em princípio, as quarententas serão eliminadas".

O Governo espanhol antecipa assim a data de abertura das fronteiras em uma semana, depois de ter anunciado em 25 de Maio que ia levantar as restrições ao movimento de pessoas, nomeadamente a turistas estrangeiros, apenas em 1 de Julho.

As autoridades espanholas encerraram as fronteiras em meados de Março, com a entrada em vigor do estado de emergência, excepto a residentes, trabalhadores transfronteiriços e camionistas, a fim de impedir a propagação do coronavírus.

O fim das restrições nas fronteiras terrestres “é muito importante porque nos permitirá recuperar um grande volume de turistas, franceses e portugueses", sublinhou Reyes Maroto.

A Espanha tem em vigor de 15 de Maio a 1 de Julho uma quarentena de 14 dias para os viajantes que chegam do estrangeiro que, segundo a ministra, vai continuar até ao fim do corrente mês para as chegadas por via aérea ao país.

“Existe actualmente um debate para abolir esta quarentena antes de 1 de Julho, tendo em conta a melhoria dos resultados epidemiológicos em Espanha", afirmou.

Reyes Maroto insistiu que não podia dar hoje “qualquer certeza, mas se as condições forem adequadas para eliminar a quarentena antes de 1 de Julho ” isso será feito.

O estado de emergência vai terminar em Espanha à meia-noite de 20 de Junho, depois de ter sido prorrogado uma última vez na quarta-feira pelo parlamento.

Quando o estado de emergência for levantado, "estas restrições serão eliminadas e a mobilidade será retomada com estes países muito importantes", afirmou a ministro.

As novas informações sobre o plano espanhol de reabertura das fronteiras, que irá permitir a retoma do turismo, um setor vital para a economia do país, são conhecidas depois de a França ter manifestado que era favorável a que a Europa permitisse a livre circulação interna das pessoas a partir de 15 de Junho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português manifestou-se hoje surpreendido com o anúncio por Espanha de uma reabertura da fronteira comum a 22 de Junho e sublinhou que quem decide sobre a reabertura da fronteira portuguesa “é naturalmente Portugal”.

“Fomos surpreendidos com estas declarações da ministra responsável pelo Turismo de Espanha, que ‘anuncia’ a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha para o próximo dia 22 de Junho”, disse Augusto Santos Silva à Lusa, frisando que o anúncio “não se inscreve” no quadro de "cooperação estreita" entre os dois Governos para a gestão da fronteira comum.

Portugal tem as suas fronteiras fechadas e o Governo português tinha manifestado na terça-feira a intenção de prolongar o fecho até ao final do mês, devido às restrições impostas pela Espanha.

"Nós, neste momento, temos a fronteira terrestre encerrada até 15 de Junho. Iremos analisando essa situação. Eu admito que, se as próprias autoridades espanholas já disseram que antes de 1 de Julho não haverá liberdade de circulação, provavelmente temos de manter encerrada a fronteira terrestre todo este mês de junho", afirmou na terça-feira o ministro da Administração Interna português.