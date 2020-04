Mundo

Covid-19: Espanha ultrapassa total de 10 mil mortes

Espanha registou nas últimas 24 horas mais 950 mortes com o novo coronavírus, alcançando um total de 10.003 vítimas mortais, enquanto há 8.102 novos infetados, num total de 110.238, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.

Fotografia: DR

De acordo com os dados do Ministério da Saúde espanhol desde o início da pandemia, há um total de 110.238 de casos confirmados com a Covi-19, dos quais 10.003 morreram e 26.743 tiveram alta e são considerados como curados. Na totalidade do país já passaram por unidades de saúde ou estão hospitalizadas 54.113 pessoas, das quais 6.092 em unidades de cuidados intensivos.

A região com mais casos positivos de Covid-19 é a de Madrid, com 32.155 infetados e 4.175 mortos, seguida pela da Catalunha (21.809 e 2.093), a de Castela-Mancha (7.682 e 854), a de Castela e Leão (7.355 e 641) e a do País Basco (7.317 e 412). Segundo dados divulgados hoje, a situação criada pela pandemia Covid-19 é responsável, em Março, pela maior subida mensal de desempregados da história de Espanha.

O número de pessoas sem emprego inscrito nos serviços públicos espanhóis aumentou em 302.265 no mês passado, alcançando um total de 3,54 milhões. Por outro lado, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha, 833.979 pessoas deixaram de descontar para a Segurança Social, o que também significa a maior descida mensal do número de inscritos, que no final de Março era de 18,4 milhões de pessoas.

A Espanha é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, tendo decretado o “estado de emergência” em 14 de Março último e tomado medidas muito rígidas de movimentação da população, que agora está toda confinada em casa, salvo os que asseguram os serviços essenciais. O país é o segundo no mundo com maior número de mortes, enquanto os Estados Unidos são o que contabiliza mais infetados (216.722).

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.155 óbitos em 110.574 mil casos confirmados até quarta-feira. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.