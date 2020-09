Mundo

Covid-19: Estudo sugere que doentes com dengue possam ter imunidade contra coronavírus

Um estudo que analisou a dinâmica da Covid-19 no Brasil indica que cidadãos infectados com dengue poderão desenvolver alguma imunidade contra o novo coronavírus, numa investigação que ainda não está concluída.

Na visão do professor, o estudo aponta que também há a possibilidade de que vacinas aprovadas ou em desenvolvimento para a dengue possam provocar algum tipo de protecção contra o novo coronavírus

Fotografia: DR

De acordo com o estudo, divulgado pela imprensa brasileira, os investigadores constataram que locais que tiveram muitos casos de dengue em 2019 e no início de 2020 tiveram menos infecções e óbitos por Covid-19. O estudo foi liderado pelo cientista brasileiro Miguel Nicolelis, professor catedrático da Universidade Duke, nos Estados Unidos, que, desde o início da pandemia, se dedica a estudar o comportamento do novo coronavírus no Brasil.

“Tentando procurar uma explicação, encontrei o mapa da dengue do Ministério da Saúde e, onde tinha demorado a chegar a Covid-19, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, era onde havia muitos casos de dengue, era complementar. Encontrámos correlação inversa. Lugares com muita dengue tiveram menos casos, morreram menos pessoas e o tempo para chegarem os casos da Covid-19 foi maior”, explicou Nicolelis, citado pelo jornal Estadão.

Segundo o investigador, é possível que as pessoas que contraíram dengue tenham desenvolvido uma defesa parcial contra o novo coronavírus.

“Fui ver outros países do mundo. Em 2020, pelos dados de Janeiro e Fevereiro, seria a maior epidemia, mas a dengue começou a desaparecer quando a curva de Covid-19 começou a explodir.

Os dois vírus estão a competir pela mesma população de susceptíveis, mas a dengue precisa de um mosquito e a Covid-19 é transmitida de pessoa para pessoa, muito mais rápido. Em África, onde existiram muitos casos de dengue, não tiveram muitos de coronavírus”, analisou Nicolelis. Na visão do professor, o estudo aponta que também há a possibilidade de que vacinas aprovadas ou em desenvolvimento para a dengue possam provocar algum tipo de protecção contra o novo coronavírus.

“Temos uma vacina japonesa para a dengue que está adiantada, em fase três. Se provarmos que existe uma protecção de 30%, 40% ou até 50%, teríamos uma vacina para uma situação de emergência, para quebrar a transmissão do vírus”, afirmou o cientista. O estudo ainda não foi publicado numa revista científica, mas está disponível no repositório de investigações medRxiv.

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito 'Aedes aegypti', que necessita de água parada para se proliferar, e pode causar febre alta, dores musculares intensas, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo e pode mesmo levar à morte. Desde Janeiro até Agosto deste ano, foram notificados 905.912 casos prováveis de dengue no Brasil e 433 mortes, segundo dados da tutela da Saúde.

Nesse período, a região centro-oeste apresentou a maior incidência de dengue, seguida da região sul. Ambas as regiões são as que têm menos casos de infecção pelo novo coronavírus, que foi registado oficialmente no Brasil em 26 de Fevereiro. O Brasil é o país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 4,5 milhões de casos e 138.108 óbitos), depois dos Estados Unidos.

Manaus pode ter atingido a imunidade de grupo

A cidade de Manaus, fortemente atingida pela pandemia de coronavírus, pode ter tido tantos infectados que a sua população já beneficia actualmente da “imunidade de grupo”, aponta um estudo preliminar. Publicado no site medRxiv, o estudo analisou dados das infecções com modelagem matemática para estimar que 66% da população apresentava anticorpos contra o novo coronavírus em Manaus, onde o ritmo dos contágios foi rápido e brutal.

A percentagem pode ser alta o suficiente para ter ultrapassado o limiar da imunidade de grupo, que acontece quando um número suficiente de elementos de uma população fica imune a uma doença, que não consegue propagar-se mais com eficácia, indicam os autores do estudo, um grupo de 34 investigadores brasileiros e estrangeiros.

“A taxa de infecção excepcionalmente alta sugere que a imunidade de grupo desempenhou um papel significativo na dimensão da epidemia”, escreveram os autores do estudo, que ainda deve ser submetido à revisão por pares. “Ao que tudo indica, a própria exposição ao vírus originou a queda no número de casos e mortes em Manaus”, assinalou a coordenadora do estudo, Ester Sabino, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que ajudou a financiar o trabalho.

Manaus foi cenário de caos quando a pandemia atingiu o pico naquela cidade, em Maio. Mas o número de mortos na capital, de 2,2 milhões de habitantes, caiu drasticamente nas últimas semanas, para uma média de 3,6 por dia, nos últimos 14 dias. É hoje uma das cidades de mais rápida reabertura no país. O Brasil regista o segundo maior número de mortos pela Covid-19 no mundo, mais de 139 mil.

Especialistas em saúde avisam que tentar atingir a imunidade de grupo é um caminho perigoso para a formulação de políticas. “A imunidade de grupo por meio de uma infecção natural não é uma estratégia, é um sinal de que um Governo fracassou no controlo de um surto e está a pagar por isso com vidas perdidas”, escreveu no Twitter Florian Krammer, professor de Microbiologia na Icahn School of Medicine do Hospital Monte Sinai, em Nova Iorque.

Outros especialistas advertem que a imunidade ao vírus pode ser de curto prazo. Manaus regista 2.462 mortes causadas pelo novo coronavírus. Se fosse um país, a cidade teria a segunda maior taxa de mortalidade do mundo, com 100,7 óbitos a cada cem mil habitantes.