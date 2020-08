Mundo

Covid-19: EUA disponibilizam 50 ventiladores para Moçambique

O Governo norte-americano disponibilizou 50 ventiladores para apoiar o sistema de saúde de Moçambique, no âmbito dos esforços de combate à pandemia da Covid-19, anunciou a entidade em comunicado.

Fotografia: DR

“Esta doação é uma parte fundamental do fornecimento de suprimentos essenciais e conhecimentos técnicos do Governo dos Estados Unidos para apoiar a resposta urgente e contínua de Moçambique à pandemia”, lê-se no comunicado, distribuído ontem à imprensa.

Os aparelhos foram produzidos nos Estados Unidos pela Zoll Medical Corporation e, segundo a Embaixada norte-americana em Maputo, podem ser usados no tratamento quer de pacientes pediátricos como de adultos. “A doação destes ventiladores resulta dos cerca de 14,8 milhões de dólares em fundos dos EUA que apoiam os esforços de combate à Covid-19 em Moçambique”, disse o embaixador dos EUA em Maputo, Dennis Hearne, citado no comunicado.

Desde o anúncio do primeiro caso, a 22 de Março, Moçambique registou 2.411 casos positivos de Covid-19, 16 óbitos e 860 pessoas já foram dadas como recuperadas, segundo a última actualização.