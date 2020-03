Mundo

Covid-19 força SADC a suspender eventos

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) decidiu suspender todos os eventos por si programados até que a epidemia do Coronavirus (Covid-19) que assola vários países do Mundo seja normalizada e controlada.

Número de casos de coronavírus continua a aumentar

Fotografia: DR



De acordo com uma nota do Secretariado da SADC, a medida tem em conta os recentes desenvolvimentos sobre a propagação da epidemia em vários países do Mundo e visa assegurar a saúde e o bem-estar dos cidadãos da região.

A nota acrescenta que, alternativamente, a organização está a explorar o recurso a videoconferências, teleconferências e reuniões virtuais.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral é uma organização inter-governamental regional, criada em 1992, dedicada à cooperação e integração socio-económica, bem como à cooperação em matérias de política e segurança dos países membros, com uma população estimada em 300 milhões de habitantes.

São membros da SADC Angola, África do Sul, Botswana, República Democrática do Congo, Ilhas Comores, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Eswatini, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.

Prédio com pessoas em quarentena ruiu

Dezenas de pessoas estavam, até às primeiras horas de hoje sob os escombros de um hotel que colapsou, ontem,na cidade de Quanzhou, província de Fujian, na China, informaram as autoridades locais.

A unidade albergava pessoas de quarentena por causa do Covid-19. De acordo com um comunicado do Governo de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel "Xinjia" desabou por volta das 19h30 locais (12h30 em Angola) e cerca de 23 pessoas tinham sido retiradas até às 21h00 (13h00 em Angola).

A unidade hoteleira, com 80 quartos, estava a ser utilizada para albergar pessoas em quarentena, por terem estado em contacto com pacientes infectados com o Covid-19, de acordo com os jornais “The Beijing News” e “Le Quotidien du Peuple”.

A agência de notícias oficial do Governo chinês, Xinhua, confirmou que ainda decorriam os trabalhos de resgate.