Mundo

Covid-19: Fracasso na busca da vacina também é hipótese

Com mais de 110 projectos iniciados e uma dúzia de ensaios clínicos em curso, o mundo espera ter uma vacina eficaz contra a Covid-19 dentro de alguns meses, sendo esta uma doença que desencadeou muitas investigações científicas em tempo recorde.

A investigação científica trabalha em tempo recorde para chegar a uma vacina eficaz. Falta saber quando estará disponível, se será segura e em que condições será distribuída.

Fotografia: DR

Estes são os dados e os desafios mais recentes relacionados à fabricação de vacinas contra o coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela pandemia que já matou quase 300.000 pessoas. “Um imperativo global” “O rápido desenvolvimento de uma vacina para prevenir a Covid-19 é um imperativo global.” Como outros especialistas, o americano Barney S. Graham, do Centro de Pesquisa de Vacinas (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, NIH) considera crucial a batalha das vacinas na guerra travada pelo planeta contra o novo coronavírus.

Autoridades internacionais, como o secretário-geral da ONU, António Guterres, também estão convencidos disso: uma vacina segura e eficaz será “a única ferramenta que permite um regresso a uma normalidade”. A vacina “salvaria milhões de vidas” e “biliões de dólares”, enfatizou, em Abril.

Mais de 100 projectos

Dado o interesse global, tanto no nível da saúde quanto da economia, o número de projectos continua a aumentar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tinha registado, no final de Abril, 76, cinco dos quais na fase de ensaios clínicos. Agora, contabiliza 110, oito deles na fase de ensaios clínicos (em 11 de Maio). A London School of Hygiene & Tropical Medicine informou que pelo menos 157 projectos de vacinas anti-covid estão a ser realizados, 11 dos quais estão na fase de ensaios clínicos.

Abordagens

A OMS classificou os 110 projectos em andamento em oito categorias diferentes, correspondentes aos tipos de vacinas testadas, ou experimentais. Trata-se de vacinas clássicas do tipo “vivas atenuadas”, ou “inactivas”, vacinas chamadas de “subunidades” baseadas em proteínas (com um antígeno para o sistema imunológico, sem partículas virais). Também foram iniciados projectos de vacinas do tipo “vector viral”, utilizando técnicas de ponta para fabricar vírus cujo único objectivo é provocar uma reacção imune em humanos; e outros de vacinas de “DNA”, ou “RNA”, que são produtos experimentais que usam fragmentos de material genético modificado.

Fracasso é possibilidade

“O facto de existirem muitos tipos diferentes de vacinas incentiva a esperança de encontrar algo que funcione”, comentou a virologista francesa Marie-Paule Kieny. Mas “o caminho para uma vacina eficaz é tortuoso e apenas algumas podem ser bem-sucedidas”, considerou a investigadora britânica Sarah Caddy, da Wellcome Trust Foundation e da Universidade de Cambridge.

Está descartada a possibilidade de não se encontrar uma vacina eficaz?

“Na investigação, nada é descartado”, respondeu o director científico do Instituto Pasteur, Christophe d’Enfer, citando o exemplo do HIV. “Mais de 30 anos após a sua descoberta, nenhuma vacina foi encontrada” para a Sida, enfatizou no final de Abril.

Aceleração sem precedentes

Nesse contexto, o anúncio da Sinovac Biotech, um dos quatro laboratórios chineses autorizados a conduzir ensaios clínicos, de que estava preparado para produzir 100 milhões de doses de vacina por ano, sob o nome comercial “Coronavac”, pode parecer um pouco apressado, uma vez que ainda não há comprovação de eficácia ou segurança. Mas este laboratório não foi o único a acelerar o ritmo: o americano Pfizer já indicou que deseja produzir de 10 milhões a 20 milhões de doses de uma vacina experimental até ao final do ano.

Na França, o Instituto Pasteur começará os ensaios clínicos do seu mais avançado projecto em Julho e espera obter os primeiros resultados em Outubro, segundo a coordenadora Christiane Gerke. “Em geral, o desenvolvimento de uma vacina dura dezenas de anos”, comentou Barney S. Graham. “Ter vacinas aprovadas e disponíveis para distribuição em larga escala, até ao final de 2020, ou até 2021, seria algo nunca visto antes”, acrescentou.

Distribuição

Se resultados positivos forem obtidos rapidamente para as primeiras vacinas, a questão que surgirá imediatamente será sobre a sua utilização e disponibilidade. “A grande questão é saber como essas vacinas serão usadas. Todo o mundo teme que elas sejam apropriadas por países que colocaram em marcha capacidades de produção no seu território”, disse Marie-Paule Kieny à rádio France Info.

No final de Abril, a OMS organizou uma reunião internacional para garantir uma “distribuição equitativa de vacinas”. Os chefes de Estado europeus participaram por videoconferência, mas nem os Estados Unidos nem a China estiveram representados.

Não haverá tratamento nos próximos meses

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alerta que não haverá vacina ou tratamentos para a Covid-19 nos próximos meses, sendo “muito provável” que só cheguem em 2021, aconselhando a “cautela” no levantamento das medidas. “Muitos especialistas (estão empenhados) e muito dinheiro está a ser aplicado na descoberta de vacinas e de tratamentos e, apesar de haver algumas opiniões mais optimistas, isso não acontecerá tão depressa”, diz, em entrevista à agência Lusa, o especialista principal do ECDC para resposta e operações de emergência, Sergio Brusin.

“Não é algo que vai acontecer nos próximos meses”, reforça o perito.

Aludindo às várias investigações em curso, dentro e fora da Europa, Sergio Brusin nota que, apesar de alguns testes em humanos para potenciais vacinas estarem já a avançar, “para haver produção suficiente para distribuir por toda a gente na Eu ropa, serão precisos vários meses, não é algo que poderá ser feito rapidamente”. “É preciso haver uma produção segura, fazer a distribuição, priorizar a quem dar primeiro”, elenca, destacando ser “muito mais provável que isso só aconteça em 2021”. Aqui entra também a in-cógnita que este novo coronavírus ainda é para os especialistas, visto que, por ser um surto novo, não se sabe “se as vacinas ou tratamentos a serem criados irão proteger apenas por uma temporada, como as vacinas da gripe, ou se será algo que irá proteger por mais tempo”, explica Sergio Brusin à Lusa.



Por isso, “de momento, é preciso continuar a fazer” o que está a ser feito, “nomeadamente (manter) o distanciamento físico e social, o rastreamento de contactos”, entre outras medidas, defende. “E se uma vacina for descoberta no final deste ano, início do próximo, e se a produção arrancar logo, então no próximo ano talvez possamos estar mais optimistas”, adianta o especialista.

De acordo com Sergio Brusin, “ligeiramente mais optimista” é agora o retrato da pandemia na Europa, pelo menos face há algumas semanas, razão pela qual o especialista recomenda aos países que sejam “cautelosos” e “vigiem” o levantamento das medidas restritivas. Em cerca de 20 países europeus, entre os quais Portugal, “foi já possível estabilizar o aumento em termos de números”, pelo que “a pandemia na Europa está, lentamente, a abrandar”, explica o responsável.

In Diário de Notícias