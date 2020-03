Mundo

Covid-19: G20 injecta 5 biliões na economia mundial

Os dirigentes de países membros do G20 anunciaram, ontem, a intenção de injectar mais de cinco biliões de dólares na economia mundial, para “contrariar as consequências sociais, económicas e financeiras da pandemia” do Covid-19.

Fotografia: DR

“Estamos firmemente decididos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum”, referiram os representantes das grandes potências mundiais, num comunicado divulgado após uma reunião extraordinária por videoconferência, presidida pelo Rei Salman, da Arábia Saudita.

A reunião de ontem ocorreu numa altura em que os países mais desenvolvidos adoptam medidas para atenuar os efeitos da pandemia nas suas próprias economias, como aconteceu com a Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo.

As 20 maiores economias mundiais anunciaram, também, que vão trabalhar com as organizações internacionais "para aplicar um conjunto de medidas financeiras sólidas, coerentes, coordenadas e rápidas". Os membros do G20 apelaram a instituições, como a OMS e o FMI a “ajudarem os países emergentes e em desenvolvimento a enfrentarem os impactos sanitários, económicos e sociais da pandemia do Covid-19”.

Os países que integram o G20 são os EUA , Rússia, China, França, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Coreia do Sul, África do Sul, Turquia, Arábia Saudita e União Europeia.

China quer corte das

taxas alfandegárias

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu aos parceiros do G20 para baixarem as taxas alfandegárias e facilitarem o comércio, como sinal de confiança para a economia mundial face à pandemia do novo coronavírus.

A segunda economia mundial ficou paralisada em Fevereiro devido às medidas tomadas para travar a propagação do vírus.

A actividade económica foi progressivamente retomada este mês devido ao abrandamento dos contágios no país, mas ainda se resente das fortes restrições nos seus principais mercados, caso dos Estados Unidos e da Europa.

Putin defende ajuda

aos países africanos

Durante a reunião de ontem, o Presidente russo, Vladimir Putin, expressou a necessidade de os membros do G20 ajudarem os países africanos. “Não podemos agir com base no princípio de cada um por si”, disse Putin, que defendeu a criação de um “corredor verde”. A ideia é retirar as sanções aos países que estão a sofrer com a pandemia.

Depois de alertar que as consequências da pandemia vão ser mais graves do que depois da crise de 2008, o Presidente russo sublinhou que é preciso organizar trocas regulares de informações confiáveis sobre o desenvolvimento da pandemia entre os países.

“Acredito que hoje os esforços da OMS devem ter como objectivo identificar epidemias ocultas de coronavírus em países, onde os testes não são possíveis”, disse o Presidente Putin, sublinhando que a investigação conjunta dos ricos também pode acelerar o desenvolvimento de vacinas e medicamentos.