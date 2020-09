Mundo

Covid-19: Governo da Guiné abranda medidas sanitárias

O Governo da República da Guiné abrandou, terça-feira, as medidas sanitárias nos sectores dos Transportes, do Turismo, do Desporto e da Cultura, anunciou um comunicado de imprensa da Presidência da República, lido na televisão.

Fotografia: DR

O abrandamento das medidas nestes sectores, refere o comunicado, deve-se, entre outros aspectos, a uma diminuição da taxa de positividade e à redução da taxa de ocupação das camas nos centros de tratamento epidemiológico.



No sector dos Transportes, este abrandamento diz respeito a autocarros, táxis, mini-autocarros, navios e barcos, com o restauro das antigas tarifas anteriores à entrada em vigor, em Março último, das restrições impostas pelo Governo aos motoristas autorizados a dobrar o preço de um troço, para compensar perdas decorrentes da limitação de três lugares de passageiros nos táxis.

No entanto, passageiros, motoristas e aprendizes são obrigados a usar máscaras.

Além disso, os preços de transporte baixaram para serem fixados ao preço inicial. Estudantes de duas universidades públicas da capital, Conakry, estiveram em conflito, segunda-feira, com a Polícia depois de manifestações ruidosas de rua para contestarem a ca-restia do preço do transporte colectivo.



O Governo lembrou que o recolher obrigatório permanece em vigor no país, da meia-noite às seis horas da manhã, na cidade capital, Conakry. Por sua vez, a Agência Nacional de Segurança Sanitária (ANSS) ofereceu, no início desta semana, aos doze partidos políticos candidatos às eleições presidenciais de 18 de Outubro, um milhão e 600 mil máscaras, ou seja, 600 mil a cada um.

Estas máscaras são destinadas, segundo a ANSS, a activistas e dirigentes de partidos políticos envolvidos na campanha eleitoral, lançada na última sexta-feira, por 30 dias.



A ANSS convocou também responsáveis e outros ativistas de partidos políticos, que viajarão para dentro do país, a serem testados antes da viagem.

Os casos positivos acumulados elevaram-se, segunda-feira, na Guiné, a 10 mil 344, dos quais nove mil 757 curados e 65 óbitos registados nos centros de tratamento, desde a descoberta, a 12 de Março, do primeiro caso no país.