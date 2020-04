Mundo

Covid-19: Guiné-Bissau regista 20 novos casos e o número sobe para 74

O Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau anunciou hoje (27) que a covid-19 foi confirmada em 20 pessoas nas últimas 24 horas, elevando para 74 o número de casos registados no país.

Fotografia: DR

"O Laboratório Nacional de Saúde Pública realizou hoje 94 análises. O total de positivos foi 20, o total de testes inconclusivos foi de 17 e os negativos 57", afirmou o médico Tumane Baldé, porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da doença no país.

A Guiné-Bissau passa assim a registar 74 casos de covid-19, incluindo uma vítima mortal confirmada no domingo pelas autoridades sanitárias.

Dos casos registados, três já foram dados como curados e 18 estão em convalescença, aguardando a realização de uma última análise para confirmar se dá negativo para a covid-19.

No âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, as autoridades guineenses encerraram as fronteiras, bem como serviços não essenciais, incluindo restaures, bares e discotecas, e locais de culto religioso.

Foram também impostas medidas de restrição de circulação, que só autorizam as pessoas a sair de casa entre as 07:00 e as 12:00 para abastecimento de bens essenciais.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou no Domingo o estado de emergência até 11 de Maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infectou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Guiné Equatorial lidera em número de infecções (258) e uma morte, seguido de Cabo Verde (109 e uma morte), Moçambique (76), Guiné-Bissau (74 e uma morte), Angola (26 infectados e dois mortos) e São Tomé e Príncipe tem quatro casos confirmados.