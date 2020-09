Mundo

Covid-19: Idosos e pessoas com necessidades especiais entre os mais afectados

O Os idosos e as pessoas com necessidades especiais estão entre os grupos vulneráveis mais afectados pelo impacto da Covid-19 em Moçambique, segundo um levantamento divulgado pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Fotografia: DR

O documento "Monitorização do impacto da Covid-19 em grupos vulneráveis" sobre Moçambique apresenta oito quadros sobre diferentes tipos de dificuldades, com base num inquérito feito em Agosto às organizações que compõem o grupo dedicado à proteção de pessoas (protection cluster).



A vermelho destacado, em sinal de alerta, surgem as pessoas com necessidades especiais por não terem acesso a serviços e equipamentos de saúde e por falta de atendimento especializado - problemas relatados por seis organizações no terreno. O mesmo tipo de problema afecta os mais idosos, segundo cinco das entidades inquiridas.



Os deslocados internos, como acontece devido ao conflito de Cabo Delgado, no Norte do país, sofrem de falta de serviços ou informação sobre os mesmos.

Noutro quadro, refere-se que idosos e pessoas com necessidades especiais "raramente são consultadas" na concepção e implementação dos procedimentos de resposta à Covid-19.



As organizações queixam-se ainda de um aumento de casos de violência no contexto das restrições e confinamento impostos pela Covid-19, sendo que as mulheres notam um crescimento maior dos incidentes.



O grupo de organizações que lida com a protecção de pessoas nota ainda um “crescimento significativo" do número de contactos para as três linhas de apoio sobre saúde (Alô Vida, Fala Criança e Linha Verde) e dificuldades generalizadas no acesso a formas de protecção social.







Mais de 43 mil pessoas perderam o emprego



Mais de 43 mil pessoas em Moçambique perderam emprego devido ao impacto das restrições impostas para travar a propagação do novo coronavírus, indica um relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE).



Segundo os resultados do "Inquérito sobre o Impacto da Covid-19 nas empresas", realizado entre Junho e Julho, as restrições adoptadas para travar a propagação ditaram que um total de 43.578 trabalhadores perdesse o emprego em todo o país. A mais afectada é a província da Zambézia, no centro de Moçambique, onde 27 mil perderam o posto de trabalho.



Segundo o documento, as pequenas empresas foram as que mais encerraram actividades durante este período, afectando, só nesta classe, 41.394 trabalhadores de todas as províncias do país.



As restrições impostas pela pandemia em Moçambique afectaram um total de 80 mil empresas, que foram obrigadas a encerrar as portas, rescindir ou suspender contratos.



A suspensão de contrato de trabalho é definida como uma "paralisação temporária" e a legislação moçambicana prevê que o empregador pague no primeiro mês 75% do salário, no segundo 50% e, no terceiro, 25%.



"No capítulo da suspensão de contratos, foram afectados 62.700 trabalhadores, destacando-se a cidade de Maputo, onde mais de 17 mil contratos ficaram suspensos", declarou Adriano Matsinbe, director de Estatísticas Sectoriais e de Empresas no INE, falando durante a apresentação dos resultados do estudo, terça-feira, em Maputo.



Segundo o documento, a rescisão de contratos foi mais adoptada por empresas das províncias de Cabo e Cidade de Maputo, estando a capital, ao lado de Tete e Sofala, entre as que tiveram o maior número de trabalhadores despedidos.



Moçambique viveu com restrições nos últimos cinco meses, no âmbito de duas situações de Estados de Emergência, um dos quais prorrogado por três vezes, decretadas para travar a propagação do novo coronavírus no país.



Na semana passada, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, decretou, por tempo indeterminado, a situação de Calamidade Pública, mantendo, no geral, restrições, mas definindo a retoma faseada das actividades económicas.