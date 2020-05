Mundo

Covid-19: Linha de tempo

2019 Dezembro, 31 – o ano chegava ao fim e as autoridades de saúde da China informavam à OMS de que 41 pacientes, na cidade de Wuhan, sofriam de “uma misteriosa pneumonia”, e todos eles ligados ao Huanan Seafood Wholesale Market, um mercado da cidade, onde a venda de animais menos comuns para consumo humano é permitida. Mais tarde vem a saber-se que os sintomas destes doentes se revelaram entre os dias 15 a 29 de Dezembro.

Fotografia: DR

2020

Janeiro, dia 1 – as autoridades chinesas fecham o mercado de Wuhan. O mundo começa a ficar moderadamente atento e preocupado com as notícias que vêm da China.

Dia 7 – o vírus que causa a estranha pneumonia é identificado como um novo coronavírus ou 2019-nCoV. Os coronavírus são uma ampla família de vírus, mas nem todos infectam ou se transmitem de humanos para humanos. Os responsáveis de saúde chineses não falam sequer nessa possibilidade, ou melhor, falam, negando-a. Os números de casos reportados pelas autoridades chinesas andavam pelos 60.

Dia 11 – morre na China a primeira pessoa vítima do novo coronavírus.

Dia 20 – mais de 200 casos registados e 3 mortes confirmadas, o vírus chega a outras províncias do território continental chinês. As férias do Ano Novo Lunar levam os chineses a espalharem-se pela China e pelo mundo. Nesta altura, as autoridades de saúde já admitem que a transmissão de vírus é de pessoa para pessoa. Há registos do novo coronavírus na Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Tailândia, Singapura e Vietname. Começa a ouvir-se falar mais insistentemente da SARS e da MERS, síndromes de respiração aguda que em anos anteriores mataram centenas de pessoas numa dezena de países asiáticos. No caso da SARS, a maioria das mortes aconteceram na China. Há pressão internacional sobre as autoridades de Pequim, a quem se pede transparência na divulgação dos dados. A China partilha o genoma do vírus.

Dia 23 – as autoridades da China impõem uma severa quarentena na cidade de Wuhan, e depois a toda a província de Hubei:são cerca de 35 milhões de pessoas em isolamento, todas as actividades públicas são encerradas, os transportes públicos deixam de funcionar. Começava a construção de um hospital de campanha, que ficou pronto em tempo recorde - 10 dias. O país registava 18 mortes devido ao novo coronavírus. A OMS ainda não falava de emergência de Saúde Pública Internacional. “Não vou ainda declarar uma emergência de Saúde Pública de preocupação internacional”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, após uma reunião de urgência da OMS, em Genebra. “Esta é uma emergência da China, mas ainda não se tornou uma emergência de saúde global”, afirmou ainda, e acrescentou que “não há evidências” até ao momento de que o vírus se tenha espalhado entre humanos fora da China.

Dia 28 – o director-geral da OMS encontra-se em Pequim com o Presidente chinês, Xi Jinping, e Tedros regressa a Genebra visivelmente impressionado e optimista com a capacidade da China em controlar a disseminação do vírus.

Dia 30– a OMS declara emergência de Saúde Pública Internacional, ou seja, epidemia. Além da China, há mais 19 países com casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Registam-se milhares de casos.

Fevereiro, dia 2 – a primeira morte provocada pelo novo coronavírus fora da China acontece nas Filipinas.

Dia 6 – morre nos Estados Unidos, na Califórnia, a primeira pessoa devido à infecção pelo novo coronavírus. O Presidente Trump encara o surto de uma forma que tem tanto de descoordenada como de desconcertante.

Dia 7 – morre o médico chinês Li Wenliang, um dos primeiros a alertar outros médicos das trágicas consequências do novo coronavírus e que foi punido por isso.Morre infectado pelo vírus. Na China, o número de mortes devido ao novo coronavírus estava em mais de 800 e ultrapassava as da pandemia de SARS (2002/2003), que provocou a morte a cerca de 700 pessoas e infectou 8 mil.

Dia 11 – a OMS anuncia que o novo coronavírus passará a ser designado por Covid-19. Começam a surgir inúmeros casos na Coreia do Sul e no Irão.

Dia 19 – o surto do novo coronavírus ou Covid-19 faz-se sentir de forma trágica em Itália, que viria a ser o primeiro epicentro da doença na Europa.

Março, dia 3 – Espanha dá conta da disseminação no seu território do novo coronavírus, no dia anterior, a 2 de Março, surge o primeiro caso em Portugal, no Norte do país. Angola fecha as fronteiras aéreas às pessoas oriundas dos países mais afectados pela epidemia.

Dia 9 – Itália entra em lockdown (confinamento).Os 60 milhões de habitantes isolam-se do mundo.

Dia 11 – a OMS declara a pandemia. Registavam-se cerca de 20 mil casos e mais de 4 mil mortes em todo o mundo. Os números cresciam exponencialmente em outros países que não à China.

Dia 19 – China reporta o primeiro dia sem infecções locais.

Dia 21 – Angola tem o primeiro caso de infecção por Covid-19.

Dia 23 – Nova Iorque confirma 21 mil casos do novo coronavírus e torna-se o epicentro do surto no país.

Dia 25 – Angola decreta o primeiro período do Estado de Emergência no país.

Dia 26 – os Estados Unidos da América registam 82.404 casos – o valor mais alto do mundo – e ultrapassam os números da China (81,782) e da Itália (80,589).

Dia 29 – Angola regista as primeiras duas mortes por Covid-19, dois cidadãos vindos re- centemente da Europa. Nesse mesmo dia o número de casos subiu de cinco para sete.

Abril, dia 2 – o mundo passa a barreira de um milhão de infectados por Covid-19, numa altura em que mais de um 1/3 da humanidade está confinada, com dezenas de países em lockdown (isolamento social).

Dia 10 – total de mortes por Covid-19 no mundo ultrapassa as 100 mil.

Dia 14 – Presidente Trump suspende o financiamento à OMS.

Maio, dia 11 – vários países como a Alemanha, Dinamarca, Irão, Israel, Nova Zelândia ou Tailândia aliviam as restrições impostas em Estado de Emergência e dão início ao descon-

finamento e à retoma da economia.Seguem-se outros países como Portugal, Espanha, França e Itália.

Dia 17 – reúne-se a Assembleia-Geral da OMS, por videoconferência.Os 194 países- mem- bros pedem uma “avaliação independente”à forma como a agência de saúde das Nações Unidos respondeu à pandemia da Covid-19.

Dia 21– número de pessoas infectadas por Covid-19 no mundo ultrapassa os 5 milhões. Os Estados Unidos são o país com maior número de casos, enquanto a Rússia e o Brasil mantêm a trágica disputa pelo segundo lugar. São Paulo é a metrópole do Brasil mais afectada pela pandemia.

Dia 22 – Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica Astra Zeneca, com sede em Cambridge, no Reino Unido, anuncia que vai passar à fase 2 dos testes da vacina ChAdOx1 contra o novo coronavírus, com 10 mil voluntários. Também a norte-americana Moderna e a chinesa CanSino entraram na fase 2 dos testes com as suas vacinas. Previsões mais optimistas falam de uma vacina até ao final do ano.

Dia 23 – continente africano ultrapassou os 100 mil casos e registam mais de 3 mil mortes por Covid-19, com 40 mil recuperados. Em seis países do continente -África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos, Nigéria e Ghana -, concentram-se cerca de metade das infecções e mais de dois terços das mortes associadas ao vírus.

Dia 26 – Angola deixa o Estado de Emergência e passa para Situação de Calamidade Pública.