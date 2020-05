Mundo

Covid-19: Macau cria bolsa de contactos que ajuda comércio antiepidémico com lusófonos

Macau anunciou hoje, o lançamento de uma bolsa de contactos ‘online’, para facilitar o comércio de produtos de prevenção e tratamento da Covid-19, com países lusófonos e restante mercado internacional.

Fotografia: DR

A plataforma do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) está disponível nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa, “facilitando o contacto com os comerciantes dos países de língua portuguesa e demais países estrangeiros”.

Esta nova área passa a “facilitar e garantir um adequado contacto entre fornecedores de produtos de prevenção de epidemias e aqueles que estão no mercado à procura”, sublinhou a entidade em comunicado.

A nova área, titulada de “Correspondência de Negócios de Produtos de Prevenção Epidémica, fornece uma plataforma, disponível 24 horas por dia, para receber informações sobre oferta e pedidos de aquisição de produtos de prevenção de epidemias”, acrescentou.

O IPIM salientou que "a procura de equipamentos de prevenção de epidemias, tais como ventiladores, fatos de protecção individual, máscaras cirúrgicas, produtos de desinfecção, equipamentos médicos, tem vindo a aumentar significativamente, tanto a nível de procura interna como externa", razão pela qual lançou esta nova área na plataforma.

“Após efectuar o seu registo, como utilizador, na Plataforma de Serviços de Bolsas de Contactos Online, pode procurar os produtos na secção Correspondência de Negócios de Produtos de Prevenção Epidémica e estabelecer contacto com os fornecedores desses produtos”, detalhou o IPIM.

O IPIM foi criado para apoiar o chefe do Governo de Macau na formulação da política económica, especialmente no que respeita à promoção do comércio externo, à captação de investimentos, ao desenvolvimento de convenções e exposições, bem como à cooperação económica e comercial entre a China e os países lusófonos.

