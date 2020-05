Covid-19: Maior operadora de turismo mundial vai cortar oito mil postos de trabalho

Cuanza-Norte: Realojadas mais de 15 famílias vítimas de enxurradas

A Administração Municipal de Cazengo, província do Cuanza-Norte, começa a realojar, a partir de sexta-feira, no sector da Quirima do Meio, em N’Dalatando, mais 15 famílias afectadas pelas chuvas, que se vão juntar a outras oito já reassentadas no local, informou à imprensa o administrador municipal, Malundo Catessano, à margem de uma visita de deputados da Assembleia Nacional.